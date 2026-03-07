X!

TÄNA OTSE | Premium liiga avapaugu annavad tiitlikaitsja ja uustulnuk

Täna kell 12.25 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet jalgpalli Premium liiga kohtumiselt Tallinna FC Flora - FC Nõmme United. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu.

Tegemist on hooaja avamänguga, kus lähevad vastamisi tiitlikaitsja ja uustulnuk. Neist Floral on tulnud juba esimene mõru pill alla neelata, sest superkarikamängus tuli tunnistada Nõmme Kalju paremust.

Kuna Nõmme United mullu kõrgliigas ei mänginud, pärinevad viimased neli omavahelist kohtumist 2024. aastast. Siis sai Flora kolm võitu ja üks mäng lõppes viiki. Need vastasseisud 2026. aastal muidugi suurt midagi ei tähenda.

"On tore jälle näha Premium Liigas meie vanu legende Andre Frolovi ja Zakaria Beglarishvilit. Eriti auväärt, et kuningas [Frolov] endiselt jaksab ja veab Premium Liiga mängude rekordit vaikselt ikka edasi," tunnustas Flora treener Aiko Orgla enne kohtumist.

"Oleme Nõmme tegevusi jälginud ning peab tõdema, et nad viljelevad huvitavat jalgpalli ja kindlasti on nad sellel aastal tugevamad kui oma esimesel kõrgliiga hooajal. Ettevalmistusmängudes paistis silma, et löödi üsna suures koguses väravaid, aga ka lasti omajagu."

"Seega võimalusi väravalöömiseks meil usutavasti tekib, aga kaitses peame olema väga tähelepanelikud, et meid endid samal ajal ei karistataks," lausus Orgla.

Nõmme Unitedi peatreenerina alustab teist hooaega poolakas Slawomir Cisakowski. "Premium Liiga hooaja algus on meie jaoks suur hetk. Läheneme sellele alandlikkusega, kuid samas tugeva usuga oma töösse, oma struktuuri ja oma mentaliteeti," sõnas ta.

"Meie eesmärk on selge: võistelda julguse, taktikalise distsipliini ja meeskondliku vaimuga. Me austame iga vastast, kuid keskendume oma standarditele ja pidevale arengule. Tahame olla meeskond, kes paraneb iga nädalaga ja teenib austuse oma esitustega."

Toimetaja: Siim Boikov

