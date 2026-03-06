X!

Galerii | Eesti jäähokinaiskond sai MM-il jagu kõikidest vastastest

Eesti võidukas naiskond.
Eesti naiste jäähokikoondis võitis maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni B-grupis kõik viis vastast ja pääses järgmiseks aastaks aste kõrgemale.

Eesti alistas reede õhtul Kohtla-Järve jäähallis fännide laulude saatel kulgenud viimases kohtumises MM-i debüüdi teinud Filipiinide naiskonna 9:0 (4:0, 2:0, 3:0). Neli väravat lõi Aleksandra Stolyarova, kaks tabamust said kirja Ksenia Šarko ja Noora Freija Ebber, korra oli täpne Amalia Geller.

Eesti võitis viis kohtumist kokku väravate suhtega 37:3. Enne Filipiine oli Eesti alistanud LAVi 7:0, Iisraeli 4:1, Bosnia ja Hertsegoviina 3:1 ja Singapuri 14:1.

Turniiri parimaks ründajaks nimetati Eesti koondise kasuks 14 väravat visanud ja 6 resultatiivset söötu andnud Aleksandra Stolyarova, kes 20 punktiga oli ka turniiri resultatiivseim mängija.

Turniiri resultatiivsustabelis oli Amalia Geller (5+3) 8 punktiga kuues, Olesja Prants (3+4) 7 punktiga seitsmes ja Ksenia Šarko (6+0) 6 punktiga üheksas. 6 punkti kogusid ka Emilia Koger (1+5) ja Karina Demina (0+6).

Parima väravavahi tiitel anti esimeses kolmes mängus Eesti väravat kaitsnud Sofia Salamatinale. Kusjuures Salamatina tõrjeprotsent 97,26 (73 pealeviskest tõrjus 71) ja kahes viimases mängus Eesti väravas mänginud Uljana Jeggi tõrjeprotsent 96,55 (29 pealeviskest tõrjus 28) olid turniiri kaks paremat tulemust.

Parima kaitsja auhinna sai LAVi kapten Donne van Deosburgh.

Kulla saanud Eesti koondise koosseis: mängijad Marina Kovaljova, Noora Freija Ebber, Snezhana Belyankina, Franka Gelencser, Liisbet Sugasep, Aleksandra Stolyarova, Grete Hollo (kapten), Ksenia Šarko, Jana Bilorus, Nora Vont, Janika Väliste, Christin Lauk-Gurtovoi, Olesja Prants, Amalia Geller, Marissa Reiter, Viktoria Stetski, Karina Demina, Sofia Salamatina ja Uljana Jeggi, peatreener Villem-Henrik Koitmaa, treener Artjom Rozenberg, mänedžer Jüri Rooba, esindaja Maria Dudareva, tehnik Toomas Rebane, füsioterapeut Gerli Hansschmidt ja meediaesindaja Elo Kulla.

Viie mänguga 15 punkti kogunud Eesti järel said 12 punktiga teise koha Bosnia ja Hertsegoviina. Kolm võistkonda kogusid võrdselt 6 punkti: pronksi sai LAV, neljas oli Iisrael ja viies Filipiinid. Ainsana jäi punktideta Singapur.

Eesti naiskond võitis B-grupi ka 2022. aastal, kuid 2023. aastal ei suudetud A-gruppi püsima jääda. Nii on kolm viimast turniiri mängitud B-grupis, kus on saadud 2., 3. ja nüüd 1. koht.

Tuleval aastal on A-tugevusgrupis Eesti vastasteks Tai, Türgi, Horvaatia ja Serbia ning naiskond, kes kukub sinna teisest divisjonist.

Eesti asemel mängib tuleval aastal B-grupis Bulgaaria, kes eelmisel aastal oli Iisraeli ja Eesti ees B-grupi võitnud. A-grupis saadi üks võit ja neli kaotust ning kukuti tagasi B-gruppi.

Toimetaja: Rene Kundla

