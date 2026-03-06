Sipunova: oleme nüüd jääl rohkem nagu paar

"Oli väga raske tegelikult. Ma mõtlesin, et tuleb palju lihtsam. Ei olnud halb esitus. Ütleksin, et see oli päris hea," rääkis Sipunova ERR-ile.

"Saime kodupublikult emotsiooni kätte. Isegi kava ajal kuulsin, kuidas inimesed plaksutavad. Oli hea meel kuulda seda," lisas ta. "Minul oli tehnikaga probleeme, aga kõik teised asjad läksid hästi," tõdes Korjagin.

Milliste elementidega jäi Eesti paar kõige rohkem rahule? "Esimene tõste oli hea ja twizzle'id olid ka head," märkis Sipunova. "Meil oli hästi näha emotsiooni. Tõste tuli edukalt välja ning teine ja kolmas element olid head, jällegi mitte tehnika poolest, aga nendes oli energiat ja emotsiooni," ütles Korjagin.

Sipunova ja Korjagin esindasid Eestit juunioride MM-il juba kolmandat korda. "Võrreldes eelmiste MM-idega oleme nüüd jääl rohkem nagu paar. Eelmised kaks aastat olime rohkem nagu kaks üksikuisutajat koos," hindas Sipunova. "Ma ütleksin niimoodi, et ka eelmisel aastal ma ei saanud tehniliselt hakkama, aga sel aastal ma ei ole nii kurb, sest rahvas plaksutas ja elas meile kaasa," lisas Korjagin.