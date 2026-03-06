Kristjan Ilves hüppas Lahtis teise kümne keskele

Ta sooritas 122-meetrise ja 122,2 punkti väärt hüppe, millest enamat suutis 13 sportlast. Võrreldes liidriga tuleb eestlasel 10 kilomeetri suusadistantsile minna minut ja üheksa sekundit hiljem.

Salpausselkä mängudel saab suusasõidule esimesena startida MK-sarja üldliider Johannes Lamparter, kes hüppas 129,5 meetrit ja teenis 139,5 punkti. Ta edu mäel teiseks tulnud norralase Einar Luraas Oftebro ees on 18 sekundit.

Järgneb aga koguni kolm meest, kes kaotavad Lamparterile enne starti 20 sekundiga: nendeks on Milano Cortina mängude sangar Jens Luraas Oftebro ning kohalikud mehed Ilkka Herola ja Otto Niittyykoski.

Tegemist on hooaja eelviimase MK-sõiduga. Pärast seda kogunetakse veel vaid Oslos, kus 15. märtsil leiab aset viimane etapp.