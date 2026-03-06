X!

Kristjan Ilves hüppas Lahtis teise kümne keskele

Kahevõistlus
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Eesti kahevõistleja Kristjan Ilves hoiab maailmakarikaetapil Lahtis Gunderseni meetodiga võistluse hüppevooru järel 14. kohta.

Ta sooritas 122-meetrise ja 122,2 punkti väärt hüppe, millest enamat suutis 13 sportlast. Võrreldes liidriga tuleb eestlasel 10 kilomeetri suusadistantsile minna minut ja üheksa sekundit hiljem.

Salpausselkä mängudel saab suusasõidule esimesena startida MK-sarja üldliider Johannes Lamparter, kes hüppas 129,5 meetrit ja teenis 139,5 punkti. Ta edu mäel teiseks tulnud norralase Einar Luraas Oftebro ees on 18 sekundit.

Järgneb aga koguni kolm meest, kes kaotavad Lamparterile enne starti 20 sekundiga: nendeks on Milano Cortina mängude sangar Jens Luraas Oftebro ning kohalikud mehed Ilkka Herola ja Otto Niittyykoski.

Tegemist on hooaja eelviimase MK-sõiduga. Pärast seda kogunetakse veel vaid Oslos, kus 15. märtsil leiab aset viimane etapp.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

kahevõistluse uudised

15:16

Kristjan Ilves hüppas Lahtis teise kümne keskele

05.03

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

27.02

Ilves: ma ei saanud mäe rütmile, hoovõtule ega äratõukele pihta

27.02

Ilves tõusis ajaloolise lennumäe võistluse suusarajal kolm kohta

20.02

Kahevõistluse viimane kuldmedal läks Norrasse, Ilves ja Teder 11.

19.02

OM-ilt isikliku võidu kaasa võtnud Ilves: olen Ruuberti üle väga uhke!

17.02

Tasane: Ilves tegi superhead hüpped, aga tõusud jäid tema jaoks raskeks

17.02

Oftebro võidutses ka suure mäe võistlusel, Ilves sai seitsmenda koha

17.02

Oftebro: loodetavasti jätkab Ilves karjääri, ta on täiuslik tiimiliige!

17.02

Ilves: häbeneda ei ole midagi, tase ongi selline

17.02

Maandumisel punkte kaotanud Ilves: alati peab üks paganama asi olema!

16.02

Ilves: suurel mäel ei tule nii lihtsalt, aga mingit katastroofi pole

16.02

Spordimuuseumi kogud. Haljandi täis kritseldatud rinnanumber

13.02

Ilves loobus hüppetrennist, Teder parimas voorus 22.

12.02

FIS-i president lubas võidelda kahevõistluse olümpiakavva jäämise nimel

11.02

Piho usub Ilvese šanssi suure mäe võistlusel, aga alahinnata ei tasu ka favoriidikoormat

11.02

Kristjan Ilves saavutas normaalmäe võistlusel kuuenda koha

11.02

Teder: raske rada, mul pole eriti jõudu veel kehas ja... jube

11.02

Ilves: loomulikult ihkab spordimehe hing medalit

sport.err.ee uudised

17:18

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu Uuendatud

16:44

Thuni superseeria sai mängu viimasest löögist otsa

16:16

Riidebach: Läti vastu oli tahtmist palju, aga kuidagi ei tulnud välja

15:44

Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

15:16

Kristjan Ilves hüppas Lahtis teise kümne keskele

14:38

Itaalia mäesuusataja pikk ootus sai viimaks ülinapilt lõpu

14:14

Eesti tuli sprinditeates riikidest seitsmendaks

14:08

Jakob Kulbin võitis juunioride MM-il hõbeda Uuendatud

13:44

Endenil endiselt täpne käsi: oma poisse viies miinuses ikka võidan

13:09

Laura Anga tuli juunioride MM-il seitsmendaks Uuendatud

12:47

Eesti kurlingupaar pidi tunnistama lõunanaabrite paremust Uuendatud

11:30

F1 sõitjad kohanesid esimestel treeningutel uute mootoritega

10:25

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini Uuendatud

10:18

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

09:49

TÄNA OTSE | Tondiraba hallis selgub meeste juunioride maailmameister

09:28

TÄNA OTSE | Kontiolahtis sõidetakse meeste tavadistantsi

08:57

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo