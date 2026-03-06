LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

LA Lakersi tähtmängija tõusis nimelt liiga enim väljakult viskeid tabanud mängijaks läbi aegade. Ta möödus Kareem Abdul-Jabbarist kohtumise esimesel perioodil ja mängu lõpuks oli summa tõusnud 15 842 peale.

Samuti Lakersi särgis tegusid teinud Abdul-Jabbar tabas karjääri jooksul väljakult 15 835 viset. Vastavas edetabelis hoiab kolmandat kohta 13 528 tabatud viskega Karl Malone. Tegevmängijatest mahub napilt esikümnesse ka Kevin Durant.

Lakersi ja Jamesi jaoks siiski kohtumine hästi ei lõppenud. Meeskond kaotas ja mängija vigastas neljandal veerandajal küünarnukki, misjärel enam platsile ei naasnud.

Võitjate paremad olid 28 punktiga Nikola Jokic ja Jamal Murray. Neist Jokic panustas kolmikduubliga, sest tema arvele jäi ka tosin lauapalli ja koguni 13 resultatiivset söötu. LA Lakersi ridades korjas Luka Doncic 27 punkti ja 11 lauapalli.

Seni Atlanta Hawksi ridadesse kuulunud Trae Young debüteeris Washington Wizardsi värvides, aga meeskond kaotas kodus Utah Jazzile 112:122 (23:37, 36:30, 35:26, 28:29). Ace Bailey tõi võitjatele 32 silma, mis tähistab tema karjääri punktirekordit.

Kahe liiga tippmeeskonna omavahelises heitluses oli San Antonio Spurs kodus parem idakonverentsi liider Detroit Pistonsist 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21). Victor Wembanyama nimele kogunes võitjate parimana 38 punkti ja 16 lauapalli.

Tulemused: Orlando - Dallas 115:114, Washington - Utah 112:122, Miami - Brooklyn 126:110, Houston - Golden State 113:115 la, Minnesota - Toronto 115:107, San Antonio - Detroit 121:106, Phoenix - Chicago 103:105, Denver - LA Lakers 120:113, Sacramento - New Orleans 123:133.