X!

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

Korvpall
LeBron James
LeBron James Autor/allikas: SCANPIX / AP
Korvpall

Korvpalliliigas NBA kaotas Los Angeles Lakers võõrsil Denver Nuggetsile 113:120 (22:32, 32:32, 32:29, 27:27), aga LeBron James jõudis järjekordse tähiseni.

LA Lakersi tähtmängija tõusis nimelt liiga enim väljakult viskeid tabanud mängijaks läbi aegade. Ta möödus Kareem Abdul-Jabbarist kohtumise esimesel perioodil ja mängu lõpuks oli summa tõusnud 15 842 peale.

Samuti Lakersi särgis tegusid teinud Abdul-Jabbar tabas karjääri jooksul väljakult 15 835 viset. Vastavas edetabelis hoiab kolmandat kohta 13 528 tabatud viskega Karl Malone. Tegevmängijatest mahub napilt esikümnesse ka Kevin Durant.

Lakersi ja Jamesi jaoks siiski kohtumine hästi ei lõppenud. Meeskond kaotas ja mängija vigastas neljandal veerandajal küünarnukki, misjärel enam platsile ei naasnud.

Võitjate paremad olid 28 punktiga Nikola Jokic ja Jamal Murray. Neist Jokic panustas kolmikduubliga, sest tema arvele jäi ka tosin lauapalli ja koguni 13 resultatiivset söötu. LA Lakersi ridades korjas Luka Doncic 27 punkti ja 11 lauapalli.

Seni Atlanta Hawksi ridadesse kuulunud Trae Young debüteeris Washington Wizardsi värvides, aga meeskond kaotas kodus Utah Jazzile 112:122 (23:37, 36:30, 35:26, 28:29). Ace Bailey tõi võitjatele 32 silma, mis tähistab tema karjääri punktirekordit.

Kahe liiga tippmeeskonna omavahelises heitluses oli San Antonio Spurs kodus parem idakonverentsi liider Detroit Pistonsist 121:106 (38:23, 33:32, 22:30, 28:21). Victor Wembanyama nimele kogunes võitjate parimana 38 punkti ja 16 lauapalli.

Tulemused: Orlando - Dallas 115:114, Washington - Utah 112:122, Miami - Brooklyn 126:110, Houston - Golden State 113:115 la, Minnesota - Toronto 115:107, San Antonio - Detroit 121:106, Phoenix - Chicago 103:105, Denver - LA Lakers 120:113, Sacramento - New Orleans 123:133.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

10:18

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

05.03

Kalev/Cramo kaotas tõsise vigastuse tõttu ka Gregor Kuuba

05.03

Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

05.03

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

04.03

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

04.03

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

04.03

Spurs elas end 76ersi peal välja

04.03

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

03.03

Adamson säras poolelijäänud Euroliiga noorteturniiril

03.03

Poomi ja Northern Arizona eelviimane mäng ei läinud hästi

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

03.03

Antetokounmpo naasis, aga Milwaukee kaotas kindlalt

03.03

Uuring selgitas, miks korvpalliketsid kriuksuvad

02.03

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

videod

sport.err.ee uudised

10:25

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini Uuendatud

10:18

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

09:49

TÄNA OTSE | Tondiraba hallis selgub meeste juunioride maailmameister

09:37

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar mängib lõunanaabritega Uuendatud

09:28

TÄNA OTSE | Kontiolahtis sõidetakse meeste tavadistantsi

09:14

TÄNA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar

08:57

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

05.03

ETV spordisaade, 5. märts

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

05.03

Riidebach ja Villau pidid paralümpial USA paremust tunnistama Uuendatud

05.03

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

loetumad

05.03

Riidebach ja Villau teenisid paralümpial teise võidu Uuendatud

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

05.03

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha Uuendatud

05.03

Riidebach ja Villau pidid paralümpial USA paremust tunnistama Uuendatud

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

05.03

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

04.03

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo