VAATA OTSE | Tondiraba hallis selgub meeste juunioride maailmameister
Täna kell 18.15 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas, kus on kavas meeste vabakava. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.
NB! Iluuisutamise ülekanne kestab 18.15-19.55 ja algab uuesti 20.15-22.05.
Meeste üksiksõidu vabakavas tuleb jääle lühikava 24 paremat, kelle seas Eesti esindajaid paraku pole. Vladislav Churakov lõpetas lühikava 31. ja Ilya Nesterov 40. positsioonil.
Lühikava järel on jäme ots Aasia sportlaste käes. Juhib Jaapani esindaja Rio Nakata (89,51 punkti), kellele järgneb lõunakorealane Seo Min-kyu (86,33).
Seejärel tuleb veel kaks jaapanlast Daiya Ebihara (81,53) ja Taiga Nishino (81,14) ning parima mitte-Aasia esindajana viiendana ameeriklane Jacob Sanchez (81,03).
Parima Euroopa uisutajana on šveitslane Ean Weiler lühikava järel kaheksas (76,77).
