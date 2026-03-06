Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks

Parima Euroopa uisutajana on šveitslane Ean Weiler lühikava järel kaheksas (76,77).

Seejärel tuleb veel kaks jaapanlast Daiya Ebihara (81,53) ja Taiga Nishino (81,14) ning parima mitte-Aasia esindajana viiendana ameeriklane Jacob Sanchez (81,03).

Lühikava järel on jäme ots Aasia sportlaste käes. Juhib Jaapani esindaja Rio Nakata (89,51 punkti), kellele järgneb lõunakorealane Seo Min-kyu (86,33).

Meeste üksiksõidu vabakavas tuleb jääle lühikava 24 paremat, kelle seas Eesti esindajaid paraku pole. Vladislav Churakov lõpetas lühikava 31. ja Ilya Nesterov 40. positsioonil.

Esimesena jäi medalita ameeriklane Jacob Sanchez (229,10), kellele järgnesid korealane Habin Choi (224,36) ja koondisekaaslane Lucius Kazanecki (219,36).

Lühikava järel liidriks asunud Nakata tegi kõige parema esituse ka vabakavas, kus kogus 178,96 punkti, edestades kaasmaalast Taiga Nishinot ligi 19 punkiga. Kahe kava kokkuvõttes kujunes teise järjestikuse MM-tiitli saavutanud Nakata võidusummaks 268,47 silma.

