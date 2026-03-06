X!

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks

Iluuisutamine
{{1772783340000 | amCalendar}}
Iluuisutamise juunioride MM Tallinnas: meeste üksiksõidu vabakava ja medalitseremoonia.
Vaata galeriid
114 pilti
Iluuisutamine

Tallinnas toimuvatel iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel kaitses meeste üksiksõidus mullust tiitlit jaapanlane Rio Nakata.

Lühikava järel liidriks asunud Nakata tegi kõige parema esituse ka vabakavas, kus kogus 178,96 punkti, edestades kaasmaalast Taiga Nishinot ligi 19 punkiga. Kahe kava kokkuvõttes kujunes teise järjestikuse MM-tiitli saavutanud Nakata võidusummaks 268,47 silma.

Vabakavas paremuselt teise tulemuse teinud Nishino kerkis kokkuvõttes neljandalt kohalt kolmandaks (241,23). Kahe jaapanlase vahele mahtus pjedestaali teisele astmele Lõuna-Korea esindaja Min-Kyu Seo (243,91).

Esimesena jäi medalita ameeriklane Jacob Sanchez (229,10), kellele järgnesid korealane Habin Choi (224,36) ja koondisekaaslane Lucius Kazanecki (219,36).

Enne võistlust:

Meeste üksiksõidu vabakavas tuleb jääle lühikava 24 paremat, kelle seas Eesti esindajaid paraku pole. Vladislav Churakov lõpetas lühikava 31. ja Ilya Nesterov 40. positsioonil.

Lühikava järel on jäme ots Aasia sportlaste käes. Juhib Jaapani esindaja Rio Nakata (89,51 punkti), kellele järgneb lõunakorealane Seo Min-kyu (86,33).

Seejärel tuleb veel kaks jaapanlast Daiya Ebihara (81,53) ja Taiga Nishino (81,14) ning parima mitte-Aasia esindajana viiendana ameeriklane Jacob Sanchez (81,03).

Parima Euroopa uisutajana on šveitslane Ean Weiler lühikava järel kaheksas (76,77).

Toimetaja: ERR Sport

iluuisutamise uudised

22:04

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

17:29

Sipunova: oleme nüüd jääl rohkem nagu paar

17:18

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu Uuendatud

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

videod

sport.err.ee uudised

22:33

Virves avab hooaja Keenias: tuleb olla valmis igasugusteks ootamatusteks

22:22

ETV spordisaade, 6. märts

22:04

Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks Uuendatud

21:37

Rootsi suusakoondises käärib

20:56

Rooba väravast võiduks ei piisanud

20:22

Tennisetalent Anikina võitis Inglismaal J100 turniiri

20:05

Kristjan Ilves tõusis suusasõiduga esikümnesse Uuendatud

19:52

Perrot näitas tavadistantsil võimu, Zahkna 28. Uuendatud

19:13

Jakob Kulbin: esimene medal oli suurem üllatus kui teine

18:31

Ajaloo lävel olnud Prevc sai disklahvi, aga kindlustas siiski MK-sarja üldvõidu

17:29

Sipunova: oleme nüüd jääl rohkem nagu paar

17:18

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu Uuendatud

16:44

Thuni superseeria sai mängu viimasest löögist otsa

16:16

Riidebach: Läti vastu oli tahtmist palju, aga kuidagi ei tulnud välja

15:44

Malõgina pidi tunnistama kunagise maailma 23. reketi paremust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo