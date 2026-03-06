Meeste üksiksõit kujunes jaapanlaste peoks
Tallinnas toimuvatel iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel kaitses meeste üksiksõidus mullust tiitlit jaapanlane Rio Nakata.
Lühikava järel liidriks asunud Nakata tegi kõige parema esituse ka vabakavas, kus kogus 178,96 punkti, edestades kaasmaalast Taiga Nishinot ligi 19 punkiga. Kahe kava kokkuvõttes kujunes teise järjestikuse MM-tiitli saavutanud Nakata võidusummaks 268,47 silma.
Vabakavas paremuselt teise tulemuse teinud Nishino kerkis kokkuvõttes neljandalt kohalt kolmandaks (241,23). Kahe jaapanlase vahele mahtus pjedestaali teisele astmele Lõuna-Korea esindaja Min-Kyu Seo (243,91).
Esimesena jäi medalita ameeriklane Jacob Sanchez (229,10), kellele järgnesid korealane Habin Choi (224,36) ja koondisekaaslane Lucius Kazanecki (219,36).
Enne võistlust:
Meeste üksiksõidu vabakavas tuleb jääle lühikava 24 paremat, kelle seas Eesti esindajaid paraku pole. Vladislav Churakov lõpetas lühikava 31. ja Ilya Nesterov 40. positsioonil.
Lühikava järel on jäme ots Aasia sportlaste käes. Juhib Jaapani esindaja Rio Nakata (89,51 punkti), kellele järgneb lõunakorealane Seo Min-kyu (86,33).
Seejärel tuleb veel kaks jaapanlast Daiya Ebihara (81,53) ja Taiga Nishino (81,14) ning parima mitte-Aasia esindajana viiendana ameeriklane Jacob Sanchez (81,03).
Parima Euroopa uisutajana on šveitslane Ean Weiler lühikava järel kaheksas (76,77).
Toimetaja: ERR Sport