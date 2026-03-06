TÄNA OTSE | Kontiolahtis sõidetakse meeste tavadistantsi

Täna kell 18.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Kontiolahtis, kus on kavas meeste 20 km tavadistants. Kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Kokku on stardinimekirjas 98 laskesuusatajat, nende seas Eesti koondise esindajad Mark-Markos Kehva (number 27), Kristo Siimer (51), Rene Zahkna (84) ja Mehis Udam (92).

Tegemist on hooaja neljanda tavadistantsiga: hooaja avaetapil Östersundis teenis esikoha norralane Johan-Olav Botn ja jaanuaris Nove Mestos kavas olnud lühikesel tavadistantsil sai esikoha prantslane Eric Perrot.

Milano Cortina olümpial olid taas need mehed kõrgeimaid kohti jagamas: Botn võitis ja Perrot sai hõbeda. Pronksile tuli norralane Sturla Holm Lägreid. Kõik kolm on ka reedel Kontiolahtis stardis.

Laskesuusatamise maailmakarikaetapp Kontiolahtis kestab 5.-8. märtsini.