TÄNA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar

Täna kell 16.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas, kus on kavas jäätantsu rütmitants. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Jäätantsus tuleb Tondiraba areenile 30 paari. Eesti paar Ksenia Sipunova - Miron Korjagin esineb kolmandas grupis esimesena ehk üldjärjekorras 11. paarina.

Tegemist on nende kolmanda juunioride MM-iga: tunamullu teeniti 31. ja mullu 23. koht. Nüüd on eesmärk kindlasti rütmitantsust edasi vabatantsu, kuhu pääseb 30 paarist 20 paremat.

"Ma loodan, et saan tunda seda atmosääri. Ma väga tahaks! Väga hea sooritus, finaali saamine ja tahaks saada top 15. See oleks unistus. Aga saada finaali on lootus," lausus Sipunova ERR-ile.

Jäätantsu vabatants on kavas laupäeval.