X!

TÄNA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar

Iluuisutamine
Iluuisutamine

Täna kell 16.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas, kus on kavas jäätantsu rütmitants. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Jäätantsus tuleb Tondiraba areenile 30 paari. Eesti paar Ksenia Sipunova - Miron Korjagin esineb kolmandas grupis esimesena ehk üldjärjekorras 11. paarina.

Tegemist on nende kolmanda juunioride MM-iga: tunamullu teeniti 31. ja mullu 23. koht. Nüüd on eesmärk kindlasti rütmitantsust edasi vabatantsu, kuhu pääseb 30 paarist 20 paremat.

"Ma loodan, et saan tunda seda atmosääri. Ma väga tahaks! Väga hea sooritus, finaali saamine ja tahaks saada top 15. See oleks unistus. Aga saada finaali on lootus," lausus Sipunova ERR-ile.

Jäätantsu vabatants on kavas laupäeval.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

09:49

TÄNA OTSE | Tondiraba hallis selgub meeste juunioride maailmameister

09:14

TÄNA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

videod

sport.err.ee uudised

10:25

Koitmaa jäähokinaiskonna edust: tiim usub viimase sekundini Uuendatud

10:18

LeBron James ületas Kareem Abdul-Jabbari rekordi

09:49

TÄNA OTSE | Tondiraba hallis selgub meeste juunioride maailmameister

09:37

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar mängib lõunanaabritega Uuendatud

09:28

TÄNA OTSE | Kontiolahtis sõidetakse meeste tavadistantsi

09:14

TÄNA OTSE | Tondirabas tuleb areenile Eesti jäätantsupaar

08:57

Grete-Mia Meentalo võitis juunioride MM-il pronksi

05.03

Maaris Meier jõudis Algarves pjedestaalile

05.03

Liiv kerkis põhiala toel MM-i avapäeva lõpuks kuuendaks Uuendatud

05.03

Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

05.03

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

05.03

ETV spordisaade, 5. märts

05.03

Kanada paarissõitjad saavutasid Tondirabas kaksikvõidu Uuendatud

05.03

Riidebach ja Villau pidid paralümpial USA paremust tunnistama Uuendatud

05.03

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo