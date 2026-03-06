X!

Eesti jäätantsupaaril jäi edasipääsust napilt puudu

Ksenia Sipunova – Miron Korjagin
Iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistlustel Tallinnas teenisid jäätantsu rütmitantsus esikoha USA esindajad Hana Maria Aboian - Daniil Veselukhin. Eesti paaril Ksenia Sipunova - Miron Korjagin jäi edasipääsust vähem kui poolteist punkti puudu.

Aboian ja Veselukhin kogusid oma esituse eest 66,45 punkti, edestades vaid 0,14 punktiga prantslasi Ambre Perrier Gianesinit ja Samuel Blanc Klapermani. Üle 60 punkti kogus veel neli paari ning kolmandale kohale platseerusid ukrainlased Irõna Pidgaina ja Artem Koval (65,45 p).

Kolmandat korda juunioride MM-il osalenud Sipunova ja Korjagin said kohtunikelt 45,88 punkti, millega edestasid kaheksat konkurenti. Viimasena vabatantsu viinud 20. koht jäi 1,21 punkti kaugusele.

Jäätantsu vabatants on kavas laupäeval.

Enne võistlust:

Jäätantsus tuleb Tondiraba areenile 30 paari. Eesti paar Ksenia Sipunova - Miron Korjagin esineb kolmandas grupis esimesena ehk üldjärjekorras 11. paarina.

Tegemist on nende kolmanda juunioride MM-iga: tunamullu teeniti 31. ja mullu 23. koht. Nüüd on eesmärk kindlasti rütmitantsust edasi vabatantsu, kuhu pääseb 30 paarist 20 paremat.

"Ma loodan, et saan tunda seda atmosääri. Ma väga tahaks! Väga hea sooritus, finaali saamine ja tahaks saada top 15. See oleks unistus. Aga saada finaali on lootus," lausus Sipunova ERR-ile.

Toimetaja: ERR Sport

