VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar mängib lõunanaabritega

Täna kell 10.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina paralümpiamängudelt, kus on kavas segapaaride ratastoolikurling Eesti - Läti. Kommenteerivad Aet Süvari ja Karl Kukner.

Eesti kurlingupaar Kätlin Riidebach - Ain Villau on saanud seniselt turniirilt kaks võitu ja ühe kaotuse: avavoorus alistati Suurbritannia 10:7 ja seejärel võõrustaja Itaalia 6:4. Kolmandas mängus tuli tunnistada USA 8:4 paremust.

Läti kurlingupaar Polina Rozkova - Agris Lasmans on kaotanud kõik kolm senipeetud mängu: kõigepealt jäädi alla USA-le 6:11 ning seejärel ka Hiinale 2:10 ja Suurbritanniale 5:6.

Milano Cortina olümpiamängude ratastoolikurlingu segapaaride turniiril osaleb kaheksa võistkonda. Põhiturniiri jooksul mängivad kõik kõigiga korra läbi, misjärel jätkavad neli paremat medalimängudega.