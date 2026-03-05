Võõrsil võitnud Viljandi Metall astus sammu poolfinaali suunas

Viimsi Koolis toimunud mängus koduvõistkond Viimsi/Tallinna Ülikool geimivõiduni ei jõudnud, tunnistades Viljandi esinduse 3:0 (25:19, 25:21, 25:12) paremust. Seega võtsid viljandlannad magusa revanši, kui põhiturniiri omavahelised mängud lõppesid Viimsi/Tallinna Ülikooli 3:2 võiduga, vahendab Volley.ee.

Põhiturniiril viiendaks tulnud Viljandi pani võidule aluse eduka rünnakuga, lüües punktiks 39 protsenti rünnakutest. Koduvõistkonna rünnakuefektiivsus oli 23 protsenti. Võitjad kogusid blokis üheksa ja kaotajad kaheksa punkti, serviässasid lõid mõlemad võistkonnad viis. Vigu kogunes seejuures võõrustajatele 13 ja külalistele kuus.

Erle Püvi, kelle tänavuse hooaja isiklik punktirekord on 20, lahendas 50-protsendilise rünnakuefektiivsusega punktiks 12 rünnakut ja panustas võitu 15 punkti. Kohtumise parim oli ka Püvi kasutegur +14, ainus eksimus tuli rünnakul. Kelly Metsamärt lisas 13, viis blokipunkti toonud Kaisa Rei üheksa ja Ragne Dimitrijev kaheksa punkti. Raili Hunt kogus koduvõistkonna poolel 11 ja Ave Kuusk seitse punkti.

Seeria korduskohtumine on kavas 10. märtsil Viljandi Spordihoones. Viljandi võidu korral saab seeria punkti, Viimsi/Tallinna Ülikooli paremuse korral selgub edasipääseja Tallinna Ülikooli spordisaalis toimuvas kolmandas mängus.

Reedel kell 19 alustavad TalTechi spordihoones veerandfinaalseeriaga TalTech/Nordaid ja BARRUS/Võru Võrkpalliklubi ning laupäeval kell 17 Tartu Ülikooli Spordihoones Tartu Ülikool/Bigbank ja Audentese Spordigümnaasium.