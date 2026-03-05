Kalev/Cramo kaotas tõsise vigastuse tõttu ka Gregor Kuuba

Kuuba veetis teisipäeval Keilas toimunud mängus platsil 11 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti ja kolm lauapalli. Ühel rünnakul murdis ta end korvi poole, väänas kontaktivabas olukorras põlve ja mäng oli mängitud, kirjutab Postimees Sport.

"Lõplikku diagnoosi veel pole, kuid pilt on tehtud. Viga sai Kuuba põlve ristatiside. Menisk on turses, kas see on ka purunenud, selgub hiljem. Arsti sõnul peab Kuuba minema lõikusele ja tema hooaeg on läbi," teatas Kalev/Cramo tegevjuht Ramo Kask.

Cramo tänavune hooaeg on läinud üle kivide ja kändude ning vigastused on tiimi eriliselt kummitanud. Kuubata läheb ääremängijate valik veelgi hõredamaks, Eesti koondislane Kregor Hermet siirdus aasta alguses Prantsusmaa kõrgliigasse ja Cramo jäi hiljuti ilma ka kanadalasest Tommy Rutherfordist. "Meil on läbi käinud 40 nime, aga agendid ütlevad, et pikki lihtsalt ei ole. See olukord on kestnud juba kolm kuud," ütles Kask Postimehele.

Kalev/Cramo on sellest kõigest hoolimata teinud soliidse hooaja ning 17 võidu ja kuue kaotusega ollakse Eesti-Läti liigas neljandal real, sama tulemusega on ka kolmandal kohal jätkav Riia Zelli ning teisel real asetsev Riia VEF on kogunud 18 võitu ja viis kaotust.

Eesti-Läti liiga põhiturniir saab lõpu 14. märtsil, kaheksa parimat meeskonda jätkavad play-off'is. Cramol on jäänud pidada kolm kohtumist ning kõik kolm vastast on esimese kaheksa sees: 8. märtsil võõrustatakse seitsmendal real asetsevat TalTech/Alexelat (16-8), kaks päeva hiljem kaheksandal kohal jätkavat Ogret (11-13) ning hooaeg lõppeb 14. märtsil Ventspilsis (16-7).