Narvas toimuvad Balti sõjaväespordi talimängud

Neljapäeval algasid 12. korda Balti sõjaväespordi talimängud, mis toovad kaheks päevaks Narva linna kokku kaitseväelased ja noorkotkad Eestist, Lätist, Leedust ja Rootsist.

"Füüsiline aktiivsus on lahutamatu osa kaitseväelase elust nii teenistusülesannete täitmisel kui ka üldise elustiili osana," ütles mängude avamistseremoonial kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilo. "Balti sõjaväespordi talimängud võimaldavad tuua kokku meie regiooni kaitsevägede esindajad, et tugevdada liitlassuhteid ja võtta mõõtu vägagi erinevatel spordialadel."

Talimängudel võistlejad võtavad omavahel mõõtu erinevatel spordialadel, näiteks murdmaasuusatamises, jäähokis ja sportlikus kalapüügis. Lisaks pistetakse rinda CrossFit ja Hyrox võistlustes, kus osalejatel tuleb läbida kaheksast alast koosnev rada, mis hõlmab erinevaid jõu- ja vastupidavusharjutusi, sealhulgas suusatamine, sõudmine ergomeetril, raskekelgu lükkamine ja sangpommide kandmine.

Narva linnapea Katri Raik tervitas Balti sõjaväespordi talimängude avamisel kõiki osalejaid ja külalisi, kes olid piirilinna kokku tulnud ning soovis oma avakõnes kõigile sportlastele edu. "Narva linnal on hea meel võõrustada rahvusvahelist kaitseväe spordivõistlust, mis ainult süvendab meie omavahelist koostööd," ütles linnapea.

Võistlused toimuvad Narva linnas erinevates asukohtades, sealhulgas Äkkeküla spordikeskuses, Paemurru jäähallis, Baza CrossFiti saalis ja sisekaitseakadeemia Narva õppekeskuses. Sportliku kalapüügivõistluse etapp viiakse erandina läbi lähedal asuval Voka paisjärvel.

Balti sõjaväespordi talimänge on korraldatud alates 2014. aastast ning igal aastal toimuvad võistlused erinevas Balti riigis. Eestis peetakse talimänge juba neljandat korda. Sõjaväespordimängude korraldamise eesmärk on ühendada osalevate riikide kaitseväelaseid spordi kaudu.