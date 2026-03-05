X!

VAATA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus

Iluuisutamine
{{1772717400000 | amCalendar}}
Iluuisutamine

Täna kell 20.30 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas, kus selguvad medalistid paarissõidus. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Kolmapäeval toimunud lühikava järel hoiavad esikohta 62,84 punktiga Kanada esindajad Jazmine Descrochers ja Kieran Thrasher, aga neist on vaid 0,62 punkti kaugusel koondisekaaslased Ava Kemp ja Yohnatan Elizarov.

Lisaks Kanada paaridele stardivad nn kuumas grupis veel hiinlased Rui Guo ja Yiwen Zhang (58,34 p) ning ameeriklased Olivia Flores ja Luke Wang (57,96 p).

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

20:20

VAATA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus Uuendatud

17:58

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

videod

sport.err.ee uudised

20:44

Nika Prevc kindlustas kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse

20:20

VAATA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus Uuendatud

20:11

Vagul saavutas juunioride MM-il kaheksanda koha, Kapp diskvalifitseeriti

19:46

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar loodab võiduseeriat jätkata USA vastu Uuendatud

19:43

Õed Öbergid tõid Rootsile kaksikvõidu, Ermits sai 17. koha Uuendatud

19:06

Qarabag teenis saalijalgpalli meistriliiga veerandfinaalis esimese võidu

18:32

Tänak aitab Katsutal esimest rallivõitu jahtida: ta aina helistab!

17:58

Mõlemad Eesti iluuisutajad kukkusid, lühikava järel juhivad jaapanlannad Uuendatud

17:29

Kalev/Cramo kaotas tõsise vigastuse tõttu ka Gregor Kuuba

17:04

Malõgina teenis edasipääsu nii üksi kui ka paaris Uuendatud

16:44

Narvas toimuvad Balti sõjaväespordi talimängud

16:08

Suusaorienteerumise lühiraja maailmameistriteks tulid soomlased, Kudre 25.

14:37

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

12:57

Riidebach ja Villau teenisid paralümpial teise võidu Uuendatud

12:16

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo