TÄNA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus

Täna kell 20.30 alustavad ETV+ ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas, kus selguvad medalistid paarissõidus. Kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Kolmapäeval toimunud lühikava järel hoiavad esikohta 62,84 punktiga Kanada esindajad Jazmine Descrochers ja Kieran Thrasher, aga neist on vaid 0,62 punkti kaugusel koondisekaaslased Ava Kemp ja Yohnatan Elizarov.

Lisaks Kanada paaridele stardivad nn kuumas grupis veel hiinlased Rui Guo ja Yiwen Zhang (58,34 p) ning ameeriklased Olivia Flores ja Luke Wang (57,96 p).