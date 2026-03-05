TÄNA OTSE | Olümpiast toibunud laskesuusatajad stardivad Kontiolahtis

Täna kell 18.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Kontiolahtist, kus on esimese võistlusena kavas naiste 15 km tavadistants. Võistlust kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Esimesel Milano Cortina taliolümpiamängude järgsel võistlusel stardib 96 naist ja nende seas ka neli eestlannat: Susan Külm (stardinumber 15), Regina Ermits (nr 38), Tuuli Tomingas (nr 68) ja Johanna Talihärm (nr 75).

Hooaja esimene täispikk tavadistants sõideti detsembri alguses Östersundis, kus pääsesid pjedestaalile Dorothea Wierer, Sonja Leinamo ja Camille Bened.

Olümpiamängudel teenisid sel alal kaksikvõidu prantslannad Julia Simon ja Lou Jeanmonnot ning pronksise autasu pälvis bulgaarlanna Lora Hristova. Eestlannadest oli tolles võistluses parim Susan Külm, kes sai ühe trahviminutiga 28. koha.