X!

TÄNA OTSE | Olümpiast toibunud laskesuusatajad stardivad Kontiolahtis

Laskesuusatamine
Laskesuusatamine

Täna kell 18.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet laskesuusatamise MK-etapilt Kontiolahtist, kus on esimese võistlusena kavas naiste 15 km tavadistants. Võistlust kommenteerivad Ivar Lepik ja Karel Kulbin.

Esimesel Milano Cortina taliolümpiamängude järgsel võistlusel stardib 96 naist ja nende seas ka neli eestlannat: Susan Külm (stardinumber 15), Regina Ermits (nr 38), Tuuli Tomingas (nr 68) ja Johanna Talihärm (nr 75).

Hooaja esimene täispikk tavadistants sõideti detsembri alguses Östersundis, kus pääsesid pjedestaalile Dorothea Wierer, Sonja Leinamo ja Camille Bened.

Olümpiamängudel teenisid sel alal kaksikvõidu prantslannad Julia Simon ja Lou Jeanmonnot ning pronksise autasu pälvis bulgaarlanna Lora Hristova. Eestlannadest oli tolles võistluses parim Susan Külm, kes sai ühe trahviminutiga 28. koha.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

laskesuusauudised

14:03

TÄNA OTSE | Olümpiast toibunud laskesuusatajad stardivad Kontiolahtis

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

03.03

Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

02.03

Eesti juuniorid ja noored said MM-i segateates 12. koha

28.02

Kulbin võitis juunioride MM-il pronksi, Varikov noorte seas kuues

26.02

Kümme individuaalset pjedestaalikohta hõivanud laskesuusataja astub kõrvale

26.02

Prantsuse laskesuusataja loobus IBU karikasarja nimel olümpiale sõidust

24.02

Olümpial kõrvale astunud Giacomel viibib südameravil

23.02

Otepää teeb laskesuusatamise MK-etapiks viimaseid ettevalmistusi

21.02

Michelon ja Simon tõid Prantsusmaale ühisstardist sõidus kaksikvõidu

20.02

Franziska Preuss teeb laupäeval karjääri viimase stardi

20.02

Eesti laskesuusakoondise peatreener: olen motiveeritud ametis jätkama

20.02

Ühisstardist sõit kujunes Dale-Skjevdali triumfiks

19.02

Talihärm: uues rollis saan sportlaste eest veel paremini võidelda

18.02

Margus Ader: kõik käib ikkagi läbi investeeringute taristusse

sport.err.ee uudised

16:44

Narvas toimuvad Balti sõjaväespordi talimängud

16:08

Suusaorienteerumise lühiraja maailmameistriteks tulid soomlased, Kudre 25.

15:30

TÄNA OTSE | Tondirabas jagatakse välja esimesed medalid paarissõidus

14:37

Rikberg pronksimängu eel: võidab see, kes rohkem tahab

14:30

VAATA OTSE | Goidina ja Kaljuvere püüavad lühikavas kõrgeid kohti Uuendatud

14:03

TÄNA OTSE | Olümpiast toibunud laskesuusatajad stardivad Kontiolahtis

13:39

Malõgina loovutas asetusega vastasele ainult neli geimi

13:16

TÄNA OTSE | Eesti kurlingupaar loodab võiduseeriat jätkata USA vastu

12:57

Riidebach ja Villau teenisid paralümpial teise võidu Uuendatud

12:16

Ilves näitas proovivõistlustel 16. tulemust

11:59

Trans peab esimesed kodumängud kurikuulsas jalgpallihallis

10:56

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

10:18

Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

09:48

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

09:11

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo