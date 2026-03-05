X!

Malõgina teenis edasipääsu nii üksi kui ka paaris

Tennis
{{1772710740000 | amCalendar}}
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 306.) tagas endale Helsingis toimuval W50 taseme ITF-i tenniseturniiril koha üksikmängu veerandfinaalis. Paarismängus õnnestus pääseda poolfinaali.

Esimeses ringis ungarlannale Adrienn Nagyle (WTA 654.) vaid kolm geimi loovutanud Malõgina näitas sama kindlat mängu ka teises ringis, kus talle tuli vastu karjääri tipphetkel maailma edetabelis 43. real asetsenud slovakitar Viktoria Hruncakova (WTA 217.).

Esimeses setis murdis Malõgina viiendana asetatud Hruncakova servi kolmel korral ja teenis 6:3 setivõidu. Teine sett kujunes veelgi ühepoolsemaks, sest Malõgina tormas kahe murde toel 5:0 juhtima ja võitis lõpuks 6:1.

Järgmises maailma edetabelis 300 parema sekka tõusev Malõgina kohtub veerandfinaalis kas teisena asetatud sakslase Mona Bartheli (WTA 193.) või tema kaasmaalase Jule Niemeieriga (WTA 297.).

Eesti esireketil oli edu ka paarismängus, kui teenis koos ameeriklannast paarilise Rasheeda McAdooga edasipääsu poolfinaalis. Eesti - USA paar kaotas avasetis rootslanna Lea Nilssoni ja belglanna Jeline Vandromme 3:6, aga teenis teises setis 6:2 võidu. Otsustavas lõppmängus võitsid Malõgina ja McAdoo seisult 4:4 viis punkti järjest, vormistades 10:5 võidu.

Reedel kohtuvad nad poolfinaalis rootslannade Caijsa Wilda Hennemanni ja Lisa Zaariga.

Toimetaja: Henrik Laever

