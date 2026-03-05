X!

Malõgina loovutas asetusega vastasele ainult neli geimi

Tennis
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 306.) tagas endale Helsingis toimuval W50 taseme ITF-i tenniseturniiril koha üksikmängu veerandfinaalis.

Esimeses ringis ungarlannale Adrienn Nagyle (WTA 654.) vaid kolm geimi loovutanud Malõgina näitas sama kindlat mängu ka teises ringis, kus talle tuli vastu karjääri tipphetkel maailma edetabelis 43. real asetsenud slovakitar Viktoria Hruncakova (WTA 217.).

Esimeses setis murdis Malõgina viiendana asetatud Hruncakova servi kolmel korral ja teenis 6:3 setivõidu. Teine sett kujunes veelgi ühepoolsemaks, sest Malõgina tormas kahe murde toel 5:0 juhtima ja võitis lõpuks 6:1.

Järgmises maailma edetabelis 300 parema sekka tõusev Malõgina kohtub veerandfinaalis kas teisena asetatud sakslase Mona Bartheli (WTA 193.) või tema kaasmaalase Jule Niemeieriga (WTA 297.).

Toimetaja: Henrik Laever

