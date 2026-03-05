X!

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar loodab võiduseeriat jätkata USA vastu

Parasport
Parasport

Täna kell 20.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet Milano Cortina taliparalümpiamängude segapaaride ratastoolikurlingu kohtumiselt USA - Eesti. Kommenteerivad Fred Randver ja Karoliine Kaare.

Kätlin Riidebach ja Ain Villau alustasid paralümpiat kolmapäeva õhtul 10:7 võiduga Suurbritannia üle ning jätkasid neljapäeval võidulainel, saades hommikuses matšis 6:5 jagu Itaaliast.

Kolmandas alagrupimatšis lähevad eestlased vastamisi ameeriklaste Laura Dwyeri ja Stephen Emtiga. USA paar on koos mänginud kaks aastat ja saavutas mullusel MM-il üheksanda koha. Paralümpiamängudel olid ameeriklased avavoorus 11:6 parem Lätist, aga kaotasid teises voorus Jaapanile 5:7.

Toimetaja: ERR Sport

VAATA OTSE | Eesti kurlingupaar loodab võiduseeriat jätkata USA vastu

