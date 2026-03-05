X!

TÄNA OTSE | Goidina ja Kaljuvere püüavad lühikavas kõrgeid kohti

Täna kell 14.45 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas, kui lühikavaks tulevad jääle naisüksiksõitjad. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Tondiraba jäähallis nelja-aastase vaheaja järel toimuvatel juunioride maailmameistrivõistlustel on naisüksiksõidus Eesti koondise liidriteks Elina Goidina ja Maria Eliise Kaljuvere, kes lähevad kodupubliku ees jahtima puhtaid sõite ja kõrget kohta.

Goidina oli mullusel MM-il seitsmes ja on käimasoleval hooajal viinud oma kahe kava rekordi 182 punkti peale. Kaljuvere tuli koduses konkurentsis tänavu esmakordselt juunioride Eesti meistriks ja on rahvusvahelistel jõuproovidel kogunud 175 punkti.

Eelnevad kolm juunioride MM-i on lõppenud jaapanlanna Mao Shimada võiduga. Lisaks edule juunioride MM-il on Shimada neljal korral võitnud ka juunioride GP-finaali ning kaks aastat tagasi võidutses ta noorte taliolümpiapäevadel.

Lühikavas tuleb jääle kokku 51 sportlast ning vabakava pääseb esitama 24 parimat. Kaljuvere võistleb eelviimases ehk kaheksandas grupis ja Goidina stardib kõige viimase sportlasena.

TÄNA OTSE | Goidina ja Kaljuvere püüavad lühikavas kõrgeid kohti

