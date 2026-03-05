Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

Kogu kohtumise juhtohje enda käes hoidnud ja parimal hetkel lausa 29 punktiga juhtinud Hornetsi vedasid võiduni uustulnuk Kon Knueppel ja LaMelo Ball, kes tabasid kahe peale kaheksa kaugviset ning kogusid vastavalt 20 ja 18 punkti.

Celtics mängis meeskonnana ebakindlalt, sooritades 16 pallikaotust Hornetsi viie vastu ning tabades viskeid väljakult 38-protsendilise täpsusega (30/79), seejuures kolmepunktijoone taga langes näitaja 28 protsendile (10/36). Kaotajate parimana viskas 29 punkti Derrick White.

Hornets on viimase pooleteise kuu jooksul näidanud vägevat minekut. Kui veel jaanuari keskel oldi 16 võidu ja 28 kaotusega play-off kohast kaugel, siis vahepeal võideti üheksa mängu järjest ja praegu on neil käsil kuuemänguline võiduseeria. Läinudöise mängu järel saadi lõpuks kätte positiivne võitude-kaotuste bilanss (32-31) ja idakonverentsis hoitakse üheksandat kohta.

Celtics (41-21) jätkab idas teisel kohal, olles liidrist Detroit Pistonsist viie võidu kaugusel.

Teised tulemused:

New York Knicks - Oklahoma City Thunder 100:103

Philadelphia 76ers - Utah Jazz 106:102

Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers 114:122

Milwaukee Bucks - Atlanta Hawks 113:131

Los Angeles Clippers - Indiana Pacers 130:107