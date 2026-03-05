X!

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

Käsipall
Hendrik Koks (palliga) ja VIljandi HC võtsid kindla võidu HC Viimsi üle.
Hendrik Koks (palliga) ja VIljandi HC võtsid kindla võidu HC Viimsi üle. Autor/allikas: Helin Potter/Viljandi HC
Käsipall

Eesti käsipalli meistriliigas võtsid kolmapäeval võidu Viljandi HC ja Põlva Serviti.

Liigatabelis kolmandal positsioonil asuv Viljandi võõrustas Viimsi/Alexelat. Mängu algus oli tõeline kahe mehe šou, kui 9. minutiks oli tablool seis 5:4, siis Viljandi poolelt oli Hendrik Koks ning Viimsi eest Georg Gustav Kont saanud kirja juba neli tabamust. Pärast pikka vigastusepausi platsile naasnud Aleksander Pertelson sai hooaja esimesed väravad kirja ning võõrustajad asus poolajaks juhtima 20:12.

Teine periood mängu muudatust ei toonud ning 44. minutil sai Viljandi väravavaht Maru Reinup meistriliigas oma esimese värava kirja. Viljandi kindlustas endale lõpuks 39:27 võidu.

"Suutsime võrreldes eelmiste esitustega Viimsi vastu täna end algusest peale korralikult käima saada," alustas Viljandi HC poolelt 13 väravat kirja saanud Hendrik Koks. "Hoidsime korralikult teravust. Kui varasemalt oleme väikeses eduseisus jala sirgu lasknud, siis täna hoidsime gaasipedaali tugevalt põhjas ning võtsime kindlad punktid."

"Meil on tiimis palju haigusi ja vigastus," kommenteeris seitsme väravaga HC Viimsi resultatiivseim olnud Georg Gustav Kont. "Tulime selgelt noorema meeskonnaga peale ning jäime kaitses hätta. Tuleb parandused teha ning üks mäng korraga edasi minna."

Liidermeeskond Põlva Serviti võttis kodus vastu neljandal kohal asetseva HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi. Kehra alustas mängu hästi ning suutis esimese perioodi keskpaigaks 11:6 ette asuda. Serviti ei suutnud poolajaks vastastele lähemale tulla ning Kehra võttis vaheajale kaasa 17:11 edu.

Teise poolaja alguses suutis Serviti siiski samm-sammu haaval lähemale tulla ning 42. minutiks tõi Jürgen Rooba nad juba kahe värava kaugusele ja vaid kolm minutit hiljem olid tablool viiginumbrid 21:21. Seejärel oli Kehra hädas skoorimisega ning lõpp kuulus Põlva meeskonnale, kes võttis 32:29 võidu. Alfred Timmo Serviti ja Maksim Tanner MC Cauley Kehra eest olid oma meeskonna resultatiivseimad seitsme tabamusega.

Tabeliseis: 1. Serviti 33 punkti, 2. Mistra 25 p, 3. Viljandi 19 p, 4. Kehra 14 p, 5. Tapa 9 p, 6. Viimsi 2 p.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

käsipalliuudised

09:48

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

04.03

Mistra kindustas meistriliigas teist kohta

01.03

Käsipallikohtunikud Kull ja Tint vilistasid jälle Meistrite liiga kohtumist

26.02

Mistra jätkab naiste meistriliigas võitmatuna

20.02

Mistra naiskond alustas Balti liigat võiduga

19.02

Serviti jätkas meistriliigas võidulainel

15.02

Serviti sai Balti liigas kaks olulist võitu

12.02

Liidrid Serviti ja Mistra ei vääratanud

04.02

Serviti ja Kehra lisasid meistriliigas tabelisse punkte

03.02

Mistra sai meistriliigas Viljandist jagu

02.02

Janar Mägi: kõik käsipalliriigid sammuvad Taani tänase mudeli poole

01.02

Taani käsipalli ülevõim sai jätku ka kodusel EM-turniiril

01.02

Taani käsipalli ülevõim sai jätku ka kodusel EM-turniiril

30.01

Mistra jättis võidu koju

30.01

Tapa/Team Kaitsevägi ei jätnud Viimsi/Alexelale võimalust

multimeedia

sport.err.ee uudised

11:59

Trans peab esimesed kodumängud kurikuulsas jalgpallihallis

11:29

TÄNA OTSE | Goidina ja Kaljuvere püüavad lühikavas kõrgeid kohti

10:56

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

10:50

VAATA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar võtab teise võidu? Uuendatud

10:18

Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

09:48

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

09:11

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

08:36

Arsenal kasvatas tabeli tipus edu, ManU kaotas kümne mehega Newcastle'ile

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud Uuendatud

04.03

ETV spordisaade, 4. märts

loetumad

04.03

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

04.03

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

04.03

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud Uuendatud

04.03

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo