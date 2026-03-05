Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

Liigatabelis kolmandal positsioonil asuv Viljandi võõrustas Viimsi/Alexelat. Mängu algus oli tõeline kahe mehe šou, kui 9. minutiks oli tablool seis 5:4, siis Viljandi poolelt oli Hendrik Koks ning Viimsi eest Georg Gustav Kont saanud kirja juba neli tabamust. Pärast pikka vigastusepausi platsile naasnud Aleksander Pertelson sai hooaja esimesed väravad kirja ning võõrustajad asus poolajaks juhtima 20:12.

Teine periood mängu muudatust ei toonud ning 44. minutil sai Viljandi väravavaht Maru Reinup meistriliigas oma esimese värava kirja. Viljandi kindlustas endale lõpuks 39:27 võidu.

"Suutsime võrreldes eelmiste esitustega Viimsi vastu täna end algusest peale korralikult käima saada," alustas Viljandi HC poolelt 13 väravat kirja saanud Hendrik Koks. "Hoidsime korralikult teravust. Kui varasemalt oleme väikeses eduseisus jala sirgu lasknud, siis täna hoidsime gaasipedaali tugevalt põhjas ning võtsime kindlad punktid."

"Meil on tiimis palju haigusi ja vigastus," kommenteeris seitsme väravaga HC Viimsi resultatiivseim olnud Georg Gustav Kont. "Tulime selgelt noorema meeskonnaga peale ning jäime kaitses hätta. Tuleb parandused teha ning üks mäng korraga edasi minna."

Liidermeeskond Põlva Serviti võttis kodus vastu neljandal kohal asetseva HC Kehra/Horizon Pulp&Paperi. Kehra alustas mängu hästi ning suutis esimese perioodi keskpaigaks 11:6 ette asuda. Serviti ei suutnud poolajaks vastastele lähemale tulla ning Kehra võttis vaheajale kaasa 17:11 edu.

Teise poolaja alguses suutis Serviti siiski samm-sammu haaval lähemale tulla ning 42. minutiks tõi Jürgen Rooba nad juba kahe värava kaugusele ja vaid kolm minutit hiljem olid tablool viiginumbrid 21:21. Seejärel oli Kehra hädas skoorimisega ning lõpp kuulus Põlva meeskonnale, kes võttis 32:29 võidu. Alfred Timmo Serviti ja Maksim Tanner MC Cauley Kehra eest olid oma meeskonna resultatiivseimad seitsme tabamusega.

Tabeliseis: 1. Serviti 33 punkti, 2. Mistra 25 p, 3. Viljandi 19 p, 4. Kehra 14 p, 5. Tapa 9 p, 6. Viimsi 2 p.