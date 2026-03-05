X!

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

Stefan Vaaks.
Stefan Vaaks.
Eesti korvpalluri Stefan Vaaksi koduülikool Providence jäi läinud ööl NCAA üliõpilasliigas kodusaalis 56:78 alla Marquette'ile.

Marquette alustas kohtumist 8:0 spurdiga ega vaadanud enam kordagi tagasi. Avapoolaja keskel juhiti 16 punktiga ja pikemale pausile mindi 14-punktilises eduseisus (37:23). Teisel poolajal püsis vahe umbes 20 punkti juures.

Eelmise kohtumise haigestumise tõttu vahele jätnud Vaaks naasis platsile, aga tema esitus oli tavapärast taset arvestades kahvatu. Eestlane tabas 12 väljakult teele saadetud viskest vaid ühe ja lõpetas nelja punktiga (kahesed 1/4, kolmesed 0/8, vabavisked 2/2). Tema arvele kogunes veel kolm lauapalli ja kolm resultatiivset söötu, aga ka neli pallikaotust.

Providence on praeguseks võitnud 14 ja kaotanud 16 mängu. Big East konverentsis on nende arvel seitse võitu ja 12 kaotust. Ööl vastu pühapäeva kohtutakse võõrsil Georgetown'i ülikooliga (13-17).

