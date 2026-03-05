X!

Arsenal kasvatas tabeli tipus edu, ManU kaotas kümne mehega Newcastle'ile

Jalgpall
Arsenali mängijad Bukayo Saka ja Cristhian Mosquera. Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Inglismaa jalgpalli kõrgliigas alistas tabeliliider Arsenal võõral väljakul Brighton & Hove Albioni ja sai tiitliheitluses hingamisruumi juurde.

Arsenalile piisas võidu teenimiseks vaid ühest väravast, mille lõi juba 9. minutil Bukayo Saka, kes lõikas Arjen Robbeni kombel paremalt äärelt kasti ja lõi palli terava nurga alt võrku.

Liidermeeskonna lähim konkurent Manchester City ei suutnud koduväljakul Nottingham Foresti vastu enamat 2:2 viigist. Antoine Semenyo viis Man City avapoolaja keskel juhtima. Morgan Gibbs-White viigistas seisu 56. minutil, aga kuus minutit hiljem taastas võõrustaja eduseisu Rodri tabamus. Forestil õnnestus uuesti viigistada 76. minutil, mil sihile jõudis Elliot Anderson.

Kuna Arsenal võitis ja Man City viigistas, siis kasvas tabeli tipus vahe seitsmele punktile. Arsenalil jääb liigahooaja lõpuni mängida kaheksa ja Man Cityl üheksa kohtumist.

Kahele paremale järgnevad Manchester United ja Aston Villa, kes pidid mõlemad kolmapäeval kaotusega leppima. Man United kaotas võõrsil 1:2 Newcastle Unitedile, seejuures mängis Newcastle avapoolaja lõpust alates kümnekesi, sest poolkaitsja Jacob Ramsey teenis sukeldumise eest teise kollase kaardi.

Võõrustaja võiduvärava lõi normaalaja viimasel minutil William Osula, kes tormas mööda paremat äärt Man Unitedi karistusalasse ja lõpetas soolorünnaku kauni pealelöögiga.

Aston Villa oli sunnitud kodumurul tunnistama Chelsea 4:1 üleolekut. Võitjate neljast väravast kolm skooris Joao Pedro, lisaks andis brasiillane väravasöödu Cole Palmer'i tabamusele.

Õhtu viiendas kohtumises sai väljalangemisohus olev West Ham United olulise võidu, alistades võõrsil linnarivaali Fulhami 1:0. Võiduvärava eest hoolitses 65. minutil Crysencio Summerville.

Toimetaja: Henrik Laever

