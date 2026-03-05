X!

VAATA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar võtab teise võidu?

Parasport
{{1772690820000 | amCalendar}}
Parasport

Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach - Ain Villau läheb Milano Cortina taliparalümpiamängudel teises voorus vastamisi Itaalia paariga. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 11.00, kommenteerivad Aet Süvari ja Fred Randver.

Eesti segapaar alistas paralümpiamängude alagrupiturniiri esimeses voorus Suurbritannia esinduse Joanna Butterfield - Jason Kean 10:7.

"Mingil hetkel ei tunnetanud kivi kiirust ja visked jäid lühikeseks. Treener ütles, et võta rahulikult. Meil on hea omadus, et me ei kaota keerulistes olukordades pead. Esimese mängu võit on ülimalt oluline ja kinnitab enesekindlust," rääkis Riidebach avamängu järel.

Eestlaste esimeseks vastaseks neljapäeval on itaallased Orietta Berto - Paolo Ioriatti. Avavoorus õnnestus neil jagu saada Lõuna-Korea esindusest tulemusega 7:5.

Neljapäeva õhtul kohtuvad Riidebach ja Villau USA paariga Laura Dwyer - Stephen Emt. Selle kohtumise otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 20.00.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

Paraspordiuudised

10:50

VAATA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar võtab teise võidu? Uuendatud

04.03

Eesti kurlingupaar alustas paralümpiat võidukalt Uuendatud

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

26.02

Villau ja Riidebach on paralümpiaks valmis: eesmärk on teha oma parimad visked

23.02

Rahvusvahelise paralümpiakomitee juht: julgustame ukrainlasi osa võtma

15.01

Milano Cortina paralümpiamängude otseülekanded jõuavad ERR-i

07.01

Marja-Liisa Müllermann lõpetas sportlaskarjääri

22.12

Aasta parasportlased pälvivad esmakordselt eraldi taiese

11.12

Eesti Paralümpiakomitee tunnustas aasta parimaid

sport.err.ee uudised

11:59

Trans peab esimesed kodumängud kurikuulsas jalgpallihallis

11:29

TÄNA OTSE | Goidina ja Kaljuvere püüavad lühikavas kõrgeid kohti

10:56

Õed Kaasikud tublidest olümpiatulemustest: eestlase jonnakus aitas

10:18

Heas hoos Hornets pani pikali ka Celticsi

09:48

Viljandi ja Serviti hankisid võidupunkte

09:11

Vaaksil oli suure lombi taga kehv viskepäev

08:36

Arsenal kasvatas tabeli tipus edu, ManU kaotas kümne mehega Newcastle'ile

04.03

VIDEO | Kombe viskas Soome kõrgliigas hooaja esimese värava

04.03

Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

04.03

Maailma üks paremaid sprintereid riputab suusad varna

04.03

Churakov ja Nesterov piirdusid Tallinnas lühikavaga Uuendatud

04.03

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud Uuendatud

04.03

ETV spordisaade, 4. märts

04.03

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

04.03

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo