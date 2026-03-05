VAATA OTSE | Kas Eesti kurlingupaar võtab teise võidu?

Eesti ratastoolikurlingu segapaar Kätlin Riidebach - Ain Villau läheb Milano Cortina taliparalümpiamängudel teises voorus vastamisi Itaalia paariga. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 11.00, kommenteerivad Aet Süvari ja Fred Randver.

Eesti segapaar alistas paralümpiamängude alagrupiturniiri esimeses voorus Suurbritannia esinduse Joanna Butterfield - Jason Kean 10:7.

"Mingil hetkel ei tunnetanud kivi kiirust ja visked jäid lühikeseks. Treener ütles, et võta rahulikult. Meil on hea omadus, et me ei kaota keerulistes olukordades pead. Esimese mängu võit on ülimalt oluline ja kinnitab enesekindlust," rääkis Riidebach avamängu järel.

Eestlaste esimeseks vastaseks neljapäeval on itaallased Orietta Berto - Paolo Ioriatti. Avavoorus õnnestus neil jagu saada Lõuna-Korea esindusest tulemusega 7:5.

Neljapäeva õhtul kohtuvad Riidebach ja Villau USA paariga Laura Dwyer - Stephen Emt. Selle kohtumise otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 20.00.