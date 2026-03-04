Galerii | Eesti jäähokinaiskond tõusis MM-il aste tugevamasse gruppi

Võites neli vastast, kindlustas Eesti jäähokinaiskond endale jäähoki maailmameistrivõistluste kolmanda divisjoni B-grupi esikoha voor enne turniiri lõppu. Ühtlasi tähendas see jõudmist aste kõrgemale ehk järgmisel aastal mängitakse kolmanda divisjoni A-tugevusgrupis.

Eesti lisas 7:0 võidule Lõuna-Aafrika üle, 4:1 võidule Iisraeli üle ning 3:1 Bosniast ja Hertsegoviinast jagusaamisele kolmapäeval 14:1 võidu neljanda kaotuse saanud Singapuri üle. Kolmandikud võitis Eesti 4:0, 7:0 ja 3:1. Pealevisked olid Eesti kasuks 71:6.

14:1 võit kordas litripealt Eesti naiste koondise senist suurimat võitu, mis saadi 27. märtsil 2007. aastal, kui Eesti tegi Rumeenias toimunud turniiril MM-ide debüüdi.

Kolmapäevases mängus osales enam kui poolte Eesti väravate saavutamisel Aleksandra Stolyarova, kes sai kirja 5 väravat ja 3 resultatiivset söötu. Nelja mänguga on ta kogunud resultatiivsuspunkte 15 (10+5), mis annab talle punktikorjajate edetabelis kindla esikoha. Lähim jälitaja Lior Leshem (11+1) jääb kolme punkti kaugusele.

18-st Eesti väljakumängijast sai vähemalt ühe resultatiivsuspunkti kirja 14. Stolyarova kõrval olid nelja punktiga edukamad Ksenia Šarko (4+0), Marissa Reiter (2+2) ja Karina Demina (0+4).

Neli võitu neljast mängust tähendas seda, et hoolimata viimase vooru tulemustest saab Eesti koondis reedel ja 13. kuupäeval kaela kolmanda divisjoni kuldmedalid, korrates sellega 2022. aasta koondise saavutust. Käimasoleva turniiri kulla muudab väärtuslikumaks asjaolu, et neli aastat tagasi kuulus B-gruppi vaid kolm naiskonda.

Teistes neljanda vooru mängudes alistasid Filipiinid 2:1 LAV-i ning Bosnia ja Hertsegoviina sai 4:3 jagu Iisraelist.

Enne viimast, viiendat vooru on turniiril neljapäeval puhkepäev.

Reedeses viimases voorus on kavas mängud Bosnia ja Hertsegoviina – Singapur (12.30), LAV – Iisrael (16.00) ja Eesti – Filipiinid (19.30).

Enne viimast vooru on turniiri võitnud Eestil 12 ja kolmapäevase võiduga endale hõbemedalid kindlustanud Bosnial ja Hertsegoviinal 9 punkti.

Lahtine on turniiri pronksi saatus. 6 punkti on tabelis Iisraelil ja Filipiinidel. Neile võib tabelis järele jõuda LAV, kellel on 3 punkti. Ehk tabeliseisu arvestades on kohtumisel LAV – Iisrael pronksimängu kaal. Iisraeli ja Filipiinide kohtumine lõppes 3:1 ja Filipiinide naiskond võitis LAV-i 2:1.

Punktideta jätkav Singapur peab hoolimata viimase mängu tulemusest leppima viimase, kuuenda kohaga.