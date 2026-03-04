X!

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

Korvpall
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Tartu Ülikool Maks&Moorits – Pärnu Transcom
Korvpalli Eesti-Läti liiga: Tartu Ülikool Maks&Moorits – Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liiga liidermeeskond Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas võõrsil Pärnu Transcomi meeskonna 91:70 (24:21, 26:17, 26:19, 15:13).

Avapoolaja tosina punktiga võitnud Tartu kasvatas edu teisel poolajal kohati enam kui paarikümnele silmale. Valdavalt oli vahe väiksem, kuid turvaline, aga lõpuks võideti ikkagi 21 silmaga.

Dylan Painter tõi võitjatele 16, Karl-Johan Lips 15, Malcolm Bernard ja Robert Valge 12 punkti. Pärnu parim oli 17 silmaga rootslasest leegionär Daniel Johansson.

Tartu Ülikool on kogunud sel hooajal 21 võitu ja vaid kaks kaotust. Pidada jääb veel kolm põhiturniiri kohtumist. Pärnu Transcom (10-14) heitleb aga Ogrega (11-13) viimase sõelmängude koha nimel.

Ülejäänud kolmapäeval peetud mängudes alistas TalTech/Alexela kodus Läti Ülikooli 109:92 (23:25, 31:20, 23:25, 32:22) ja Viimsi oli kodus parem Liepajast 76:71 (17:22, 24:21, 19:20, 16:8).

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

21:11

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

10:44

Spurs elas end 76ersi peal välja

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

03.03

Adamson säras poolelijäänud Euroliiga noorteturniiril

03.03

Poomi ja Northern Arizona eelviimane mäng ei läinud hästi

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

03.03

Antetokounmpo naasis, aga Milwaukee kaotas kindlalt

03.03

Uuring selgitas, miks korvpalliketsid kriuksuvad

02.03

Leedu korvpallikoondis teist korda Islandit mängu ei lubanud

02.03

Kullamäe: meil on koduväljakul ilusamad ajad veel ees

02.03

TalTech pidi ühisliigas Riia Zelli paremust tunnistama

02.03

Heino Enden pärjati kodupubliku ees Eesti Spordi Kuulsuste Halli autahvliga

02.03

Taas Läti alistanud Poola jõudis järgmisesse ringi, Soome samuti edasi

videod

sport.err.ee uudised

21:11

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

20:38

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

20:07

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

19:42

Noormeeste U-17 koondis naaseb UEFA sõprusturniirilt ühe võiduga

19:38

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

19:31

VAATA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga Uuendatud

19:12

Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

18:47

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

loetumad

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

19:38

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

20:07

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

19:31

VAATA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo