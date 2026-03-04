Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

Avapoolaja tosina punktiga võitnud Tartu kasvatas edu teisel poolajal kohati enam kui paarikümnele silmale. Valdavalt oli vahe väiksem, kuid turvaline, aga lõpuks võideti ikkagi 21 silmaga.

Dylan Painter tõi võitjatele 16, Karl-Johan Lips 15, Malcolm Bernard ja Robert Valge 12 punkti. Pärnu parim oli 17 silmaga rootslasest leegionär Daniel Johansson.

Tartu Ülikool on kogunud sel hooajal 21 võitu ja vaid kaks kaotust. Pidada jääb veel kolm põhiturniiri kohtumist. Pärnu Transcom (10-14) heitleb aga Ogrega (11-13) viimase sõelmängude koha nimel.

Ülejäänud kolmapäeval peetud mängudes alistas TalTech/Alexela kodus Läti Ülikooli 109:92 (23:25, 31:20, 23:25, 32:22) ja Viimsi oli kodus parem Liepajast 76:71 (17:22, 24:21, 19:20, 16:8).