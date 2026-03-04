Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

32-aastane Mets mängis laupäeval, 28. veebruaril oma koduklubi St. Pauli eest Saksamaa kõrgeimas liigas vaid esimese poolaja. "Mängu alguses tundsin, et sääres on teistsugune või mingisugune uus valu minu jaoks. Ma ei olnud sellist valu varem tundnud ja vaheajal otsustasime mind välja vahetada," selgitas Mets väljaandele Soccernet.ee.

"Järgmisel päeval tegime jalast pildi ja selgus, et mul on sääre alumises osas soleuse lihases mikrorebend. Õnneks suutsin oma keha õigel ajal kuulata ja füsioterapeudid suutsid mu ära rääkida, et välja tuleksin. Selles mõttes õige otsus," lisas Mets, kelle sõnul pole trauma õnneks väga tõsine. "Kolm nädalat peaks minema, kui olen uuesti täielikult mänguvalmis."

Sellest hoolimata on küsimärgi all Eesti koondise mängud kuu lõpus. Rwandas toimuval sõprusturniiril kohtutakse 27. märtsil Keeniaga ja kolm päeva hiljem kas võõrustajate või Grenada esindusega.

Mullu oktoobris naasis Mets põlvevigastuse tõttu pea aasta kestnud pausi järel platsile.

