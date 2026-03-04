X!

Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

Jalgpall
Karol Mets
Karol Mets Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Jan Huebner
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise kaitsja Karol Mets peab pidama mõnenädalase võistluspausi ja küsimärgi alla sattuids ka mängud Aafrikas.

32-aastane Mets mängis laupäeval, 28. veebruaril oma koduklubi St. Pauli eest Saksamaa kõrgeimas liigas vaid esimese poolaja. "Mängu alguses tundsin, et sääres on teistsugune või mingisugune uus valu minu jaoks. Ma ei olnud sellist valu varem tundnud ja vaheajal otsustasime mind välja vahetada," selgitas Mets väljaandele Soccernet.ee.

"Järgmisel päeval tegime jalast pildi ja selgus, et mul on sääre alumises osas soleuse lihases mikrorebend. Õnneks suutsin oma keha õigel ajal kuulata ja füsioterapeudid suutsid mu ära rääkida, et välja tuleksin. Selles mõttes õige otsus," lisas Mets, kelle sõnul pole trauma õnneks väga tõsine. "Kolm nädalat peaks minema, kui olen uuesti täielikult mänguvalmis."

Sellest hoolimata on küsimärgi all Eesti koondise mängud kuu lõpus. Rwandas toimuval sõprusturniiril kohtutakse 27. märtsil Keeniaga ja kolm päeva hiljem kas võõrustajate või Grenada esindusega.

Mullu oktoobris naasis Mets põlvevigastuse tõttu pea aasta kestnud pausi järel platsile.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.

Toimetaja: Siim Boikov

premium liiga

jalgpalliuudised

19:42

Noormeeste U-17 koondis naaseb UEFA sõprusturniirilt ühe võiduga

19:12

Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

03.03

Naiste jalgpallikoondis pidi Bosnia ja Hertsegoviina paremust tunnistama

03.03

Madridi Real kaotas Hispaanias teist korda järjest

02.03

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

02.03

Yakovlev andis väravasöödu, aga Panioniose unistus kõrgliigast sai hoobi

sport.err.ee uudised

21:11

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

20:38

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

20:07

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

19:42

Noormeeste U-17 koondis naaseb UEFA sõprusturniirilt ühe võiduga

19:38

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

19:31

VAATA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga Uuendatud

19:12

Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

18:47

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

11:45

Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

10:44

Spurs elas end 76ersi peal välja

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

loetumad

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

19:38

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

20:07

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

19:31

VAATA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo