X!

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

Iluuisutamine
Foto: ERR
Iluuisutamine

Tallinnas toimuvate iluuisutamise juunioride maailmameistrivõistluste tehniline direktor Margus Hernits sõnas intervjuus ERR-ile, et õnneks pole olnud ettevalmistus liiga keeruline, kuigi nipet-näpet asju on omajagu ja uisutamise võistluspäevad on pikad.

Juunioride MM on saanud avapaugu. Kaua seekord võistluspaiga ülesehitus ja ettevalmistused aega võtsid?

Hakkasime ehitama kolmapäeval, neljapäeval värvisime jääd ja reedel ehitasime. Oli vaja dekoratsioonid tuua. Neli päeva ehitust. Suurema ehituse saab paari-kolme päevaga, aga hästi-palju nipet-näpet kaunistamist. Kuskil on mingi jupp puudu ja siis on vaja kangast natuke juurde, et mingeid asju ära peita. Aga suhteliselt standardne aeg.

Kui suur on korraldusmeeskond, kes selle sündmuse taga seisab?

Meil on kaks tuumikut. Üks on selline tuumiktuumik - neli-viis inimest ja siis järgmine tuumik selline 30 inimest. Meil on väga tugev keskastmejuhtide punt, kes teavad täpselt, mida teha. Tunnevad üksteist, tunnevad ala ja teavad, mida, kuidas ja millal on vaja teha. See teeb korraldamise palju lihtsamaks. Vabatahtlikke on lisaks suurusjärgus 180. Niimoodi see juunioride MM sünnib.

Suure võistluse puhul tuleb kindlasti väga palju asju eraldi tellida, rentida. Mida te pidite siia Tondiraba jäähalli juurde tooma ja kust need lahendused tulid?

Meil on hea koostööpartner, kes toob meile kõik alates vaibast postide, toolide, laudadeni. Spordivõistluse puhul on tavaliselt üks kuldreegel: kunagi ei ole liiga palju laudu. Ma arvan, et kuskil 150 lauda tõime juurde. Pressikeskus, kontorid - laudu kulub igale poole. Hea on teha koostööd. Sama koostööpartner on meiega olnud mitu aastat. Ka tema teab, mida on vaja teha. Selles mõttes on olnud... "lihtne" on võib olla vale sõna, aga ei ole olnud liiga keeruline.

Sel nädalal on Tallinnas sportlased 43 riigist. Kuidas on lahendatud nende majutus ja transport võistluse ajal?

Võistluse ajal peab korraldaja tagama nii hotelli, toitlustuse kui ka transpordi. Õnneks on Tallinnas piisavalt suuri hotelle, et nad mahuvad koos ametnike ja treeneritega ühte ära. Iga poole tunni tagant käib buss, kes neid viib ja toob. Hommikul alustasime kell kuus ehk esimene buss läks kell 4.30 välja, viimane kesköö paika. Uisutamise võistluspäevad on pikad.

Millised on teie lootused Eesti juunoridele?

Kõige suurem lootus on see, et igaüks teeks oma ära. Suuremad lootused on muidugi seotud tüdrukutega. Loodetavasti kaks kohta säilib ja... võib-olla on see küsimus pigem neile. Ma ei ole sel aastal eriti Eestis olnud ka. Ma ei tea, mis vormis nad on, raske öelda.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

iluuisutamise uudised

20:07

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

18:47

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

20.02

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

videod

sport.err.ee uudised

21:11

Tartu korvpallimeeskond noppis järjekordse võidu

20:38

Teder ja Gustavson said juunioride MM-il 11. koha

20:07

VAATA OTSE | Mis kohad teenivad Churakov ja Nesterov lühikavaga? Uuendatud

19:42

Noormeeste U-17 koondis naaseb UEFA sõprusturniirilt ühe võiduga

19:38

Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse Uuendatud

19:31

VAATA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga Uuendatud

19:12

Karol Mets sai viga, küsimärgi alla sattusid ka koondisemängud

18:47

Hernits korraldusest: kunagi ei ole liiga palju laudu

17:34

Paarissõidu lühikavas olid parimad kanadalased Uuendatud

16:43

Lehise esindaja: tõendid kinnitavad, mida oleme kogu aeg väitnud

16:13

Selgusid naiste korvpallikoondise kandidaadid EM-valikmängudeks

15:37

Saalijalgpalli meistriliigas algab heitlus poolfinaalikohtade nimel

14:39

Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

13:01

Johannes Erm loobub sisekergejõustiku MM-ist

12:19

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo