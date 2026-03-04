Draisaitl ja Celebrini särasid võidumängudes

Kõigis viies Oilersi väravas oli osaliseks Leon Draisaitl. Sakslasest ründaja viskas avakolmandikul kaks väravat ning tegi viimasel kolmandikul eeltöö Ryan Nugent-Hopkinsi ja Zach Hymani tabamustele.

Lisaajal ulatas võõrustajale abikäe Senatorsi ründaja Brady Tkachuk, kes teenis Connor McDavidi takistamise eest kaheminutilise karistuse. Oilers kasutas ülekaalu kenasti ära ning vähem kui minutiga viskas Draisaitli ja McDavidi söötude järel võiduvärava Evan Bouchard.

Oilers asub läänekonverentsis seitsmendal kohal, kuid esimesena play-off'i joone all olev San Jose Sharks on neist vaid nelja punkti kaugusel. "Võtame vastu iga punkti, mida meile pakutakse. Oskame üsna hästi raskest seisust välja tulla ja saame sellega tavaliselt hakkama, aga me ei saa niimoodi lõputult mängida. Kui tahame play-off'is kaugele jõuda, siis peame mõned asjad korda tegema," sõnas Draisaitl kohtumise järel.

Sharks sai läinud ööl kodujääl Montreal Canadiensist jagu 7:5 (1:1, 3:1, 3:3). Võitjate poolel säras 19-aastane Macklin Celebrini, kes viskas teisel perioodil oma hooaja 30. värava ning jagas kaaslastele kolm väravasöötu.

Veel teismeeas Celebrini on oma lühikese karjääri jooksul kogunud juba viies mängus vähemalt neli resultatiivsuspunkti. Temast rohkem on seda suutnud vaid Wayne Gretzky (14 mängus), Sidney Crosby (8) ja Dale Hawerchuck (7).

Teised tulemused:

Boston Bruins - Pittsburgh Penguins 2:1

Buffalo Sabres - Vegas Golden Knights 3:2

Columbus Blue Jackets - Nashville Predators 3:2

New Jersey Devils - Florida Panthers 5:1

Washington Capitals - Utah Mammoth 2:3

Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 3:2 (la.)

Calgary Flames - Dallas Stars 1:6

Minnesota Wild - Tampa Bay Lightning 5:1

Anaheim Ducks - Colorado Avalanche 1:5