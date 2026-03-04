Noored laskesuusatajad Kaldvee ja Baumann sõitsid MM-il esikümnesse

Saksamaal Arberis toimuvatel laskesuusatamise juunioride ja noorte maailmameistrivõistlustel jõudsid kolmapäeval neidude sprindis esikümnesse Rosibel Marii Kaldvee ja Jette Lee Baumann.

Kaldvee ja Baumann jätsid mõlemad lamadestiirus ühe märgi üles, kuid läbisid püstitiiru puhaste paberitega. 17-aastane Kaldvee saavutas kuuenda koha (+1.08,1) ning 15-aastane Baumann lõpetas üheksandal kohal (+1.30,0).

Kuldmedali sai kaela 18-aastane slovakitar Michaela Strakova, kes lasi kõik märgid alla (17.02,5). Hõbemedalile tuli norralanna Hanna Völstad (1; +12,3) ja pronksi pälvis austerlanna Selina Ganner (1; +18,3). Kaldveed edestasid veel bulgaarlanna Raya Adzhamova (0; +34,2) ja norralanna Stine Haarstad (1; +1.05,5).

Martiina Mätas eksis lamadestiirus ühel ja püstitiirus kahel lasul ning oli 40. (+2.37,7). Mirtel Kaljumäe patustas viie möödalasuga (3+2) ja lõpetas 61. positsioonil (+3.23,9). Kokku sai tulemuse kirja 112 sportlast.

Kolmapäeval toimub Arberis ka naisjuunioride sprindisõit, kus esindavad Eestit Kretel Kaljumäe, Kätrin Kärsna, Mia Mai Huik ja Pillerin Vilipuu.