Johannes Erm loobub sisemaailmameistrivõistlustel osalemisest

Johannes Erm.
Johannes Erm. Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Mitmevõistleja Johannes Erm loobub 20.-22. märtsil toimuvatel sisemaailmameistrivõistlustel osalemisest ning valmistub välihooajaks.

Johannes Erm koos oma arsti ja tiimiga otsustas tervislikku seisukorda arvesse võttes sisehooaja vahele jätta. "Veebruaris treeningutel seganud tagareie vigastus vajab rahulikku taastumist ja praegu pole mõistlik liigseid riske võtta," kommenteeris Erm oma hetkeolukorda pressiteate vahendusel.

"Keskendun täielikult taastumisele ja välihooajaks valmistumisele, pikas plaanis on see kõige õigem otsus," lisas Erm.

Poolas toimuvateks sisemaailmameistrivõistlusteks valmistuvad hetkel mitmevõistleja Rasmus Roosleht, tõkkejooksja Kreete Verlin ja teivashüppaja Marleen Mülla.

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus kinnitab MM-il osaleva koondise järgmisel kolmapäeval, 11. märtsil.

Toimetaja: Henrik Laever

