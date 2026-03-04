Johannes Erm loobub sisemaailmameistrivõistlustel osalemisest

Johannes Erm koos oma arsti ja tiimiga otsustas tervislikku seisukorda arvesse võttes sisehooaja vahele jätta. "Veebruaris treeningutel seganud tagareie vigastus vajab rahulikku taastumist ja praegu pole mõistlik liigseid riske võtta," kommenteeris Erm oma hetkeolukorda pressiteate vahendusel.

"Keskendun täielikult taastumisele ja välihooajaks valmistumisele, pikas plaanis on see kõige õigem otsus," lisas Erm.

Poolas toimuvateks sisemaailmameistrivõistlusteks valmistuvad hetkel mitmevõistleja Rasmus Roosleht, tõkkejooksja Kreete Verlin ja teivashüppaja Marleen Mülla.

Eesti Kergejõustikuliidu juhatus kinnitab MM-il osaleva koondise järgmisel kolmapäeval, 11. märtsil.