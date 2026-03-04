VAATA OTSE | Eesti segapaar kohtub paralümpial avamängus Suurbritanniaga

Esmakordselt taliparalümpiamängude kavas oleva segapaaride turniiril osaleb kokku kaheksa võistkonda. Eesti paarile pakuvad konkurentsi Suurbritannia, Itaalia, Lõuna-Korea, Jaapan, Hiina, Läti ja USA.

Treener Aleksander Andre juhendamisel on Villau ja Riidebach saanud olümpiaks korralikult treenida. "Tegeleme ikkagi oma tehnika lihvimisega, et vaadata viimased nõrgad kohad üle, aga suures pildis ma arvan, et me võime öelda, et oleme valmis," rääkis Riidebach eelmisel nädalal ERR-ile.

"Eks see teadmine, et enda mängud järjest lähemale tulevad, see kindlasti tekitas seda ärevusfooni, aga ma katsun hoida rahulikku meelt. Mida rahulikum sa ise oled, seda paremini need mängud välja tulevad," lisas Riidebach.

Esmalt mängivad kaheksa võistkonda üheringilise põhiturniiri, seejärel jätkavad neli parimat poolfinaalis ja medalimängudel. Medalid riputatakse kaela 11. märtsil.