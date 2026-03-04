X!

Malõgina sai Helsingis paarismängus kindlalt edasi

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Priit Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 306.) mängib sel nädalal Helsingis toimuval W50 taseme ITF-i tenniseturniiril.

Malõgina tuli esimesena väljakule paarismängus, kus alistas koos ameeriklanna Rasheeda McAdooga avaringis Soome paari Iben Mol/Nuppu Palm 6:4, 6:0. Esimeses setis oli veel põnevust, kui Malõgina/McAdoo andsid seisul 5:2 murde tagasi, aga teist korda ei vääratanud ning teises setis enam tasavägist mängu polnud, vaid üks geim läks seisuni 40:40, vahendab Tennisnet.ee.

Üksikmängus lõppes teisipäeval kvalifikatsiooniturniir ning sealt tuli Eesti esireketile vastu ungarlanna Adrienn Nagy, kes on maailma edetabelis 654. positsioonil. Malõgina ja Nagy lähevad vastamisi kolmapäeva pärastlõunal. Põhitabelis on esimesena asetatud belglanna Sofia Costoulas (WTA 140.).

Toimetaja: Henrik Laever

