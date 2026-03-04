Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist

Võrreldes avakohtumisega näitas Barcelona end koduväljakul oluliselt paremast küljest ning asus avapoolaja lõpuks Marc Bernali väravast ja Raphinha edukast penaltist 2:0 juhtima. Bernal lõi 72. minutil võõrustaja kolmanda värava ning Barcelona jätkas innukalt neljanda tabamuse jahtimist, mis ei õnnestunud.

Atletico jõudis kodustel karikavõistlustel finaali 13 aasta pikkuse pausi järel. Toona alistati otsustavas mängus lisaajal löödud väravast linnarivaal Real 2:1.

Tänavu kohtub Atletico finaalis kas Bilbao Athleticu või Real Sociedadiga. Avamängu võitis Sociedad 1:0, korduskohtumine toimub kolmapäeval.