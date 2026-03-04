Barcelona oli imele lähedal, aga pudenes ikkagi konkurentsist
Hispaania jalgpalli karikavõistlustel sai Barcelona poolfinaali kordusmängus Madridi Atleticost jagu 3:0, kuid kaotas kahe mängu kokkuvõttes 3:4 ja langes konkurentsist välja.
Võrreldes avakohtumisega näitas Barcelona end koduväljakul oluliselt paremast küljest ning asus avapoolaja lõpuks Marc Bernali väravast ja Raphinha edukast penaltist 2:0 juhtima. Bernal lõi 72. minutil võõrustaja kolmanda värava ning Barcelona jätkas innukalt neljanda tabamuse jahtimist, mis ei õnnestunud.
| #CopaDelReyMapfre— RFEF (@rfef) March 3, 2026
@FCBarcelona 3-0 @Atleti
⚽ 1-0 | Marc Bernal (29')
⚽ 2-0 | Raphinha (45'+5)
⚽ 3-0 | Marc Bernal (72')#LaCopaMola | Semifinales (vuelta) pic.twitter.com/T1rtnjlWJK
Atletico jõudis kodustel karikavõistlustel finaali 13 aasta pikkuse pausi järel. Toona alistati otsustavas mängus lisaajal löödud väravast linnarivaal Real 2:1.
Tänavu kohtub Atletico finaalis kas Bilbao Athleticu või Real Sociedadiga. Avamängu võitis Sociedad 1:0, korduskohtumine toimub kolmapäeval.
Toimetaja: Henrik Laever