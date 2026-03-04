X!

TÄNA OTSE | Nesterov ja Churakov esitavad kodusel MM-il oma lühikava

Iluuisutamine
Iluuisutamine

Täna kell 17.30 algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis otseülekanne iluuisutamise juunioride MM-il Tallinnas. Lühikavas astuvad võistlustulle meesüksiksõitjad. Kommentaatorid on Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

NB! Kell 20.30 jätkub ülekanne ETV+ ja ERR-i spordiportaali eetris.

Neljakordsete hüpetega erinevaid rekordeid purustav Ilja Malinin on viimaste aastate kõige mõjukam ja edukam iluuisutaja maailmas. Malinini tähelend algas 2022. aastal just Tallinnas, kui ta tuli juunioride maailmameistriks. Nüüd tulevad Tondirabas jääle uued noored talendid ja favoriitideks on USA, Lõuna-Korea, Jaapani ja Belgia koondise esinumbrid.

Lühikava avab esimese uisutajana tiitlivõistlustel debüteeriv Ilya Nesterov. 14-aastast Nesterovi juhendab treener Jekaterina Nekrassova. Eestit esindab ka 16-aastane Vladislav Churakov, keda treenib Anna Levandi. Mullusel juunioride MM-il 26. koha saanud Churkov tuleb jääle teises soojendusgrupis viimase ja üldjärjekorras kümnenda uisutajana.

Lühikavas asub võistlema 43 noort uisutajat ning vabakava pääseb esitama 24 parimat.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

iluuisutamise uudised

11:14

TÄNA OTSE | Nesterov ja Churakov esitavad kodusel MM-il oma lühikava

09:48

TÄNA OTSE | Esimestena tulevad juunioride MM-il jääle paarissõitjad

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

03.03

Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

02.03

Tondiraba jäähall on juunioride MM-iks valmis: jää paksus on käes

02.03

Jaapanlanna püüab Tallinnas rekordilist MM-kulda

28.02

Petrõkina konkurent jätab MM-i vahele

21.02

VIDEO | Petrõkina ohvriks langes galakavas ka Malinin

21.02

Petrõkina koreograaf: otsime, kust lisapunkte kätte saada

21.02

Levandi teenis kodusel võistlusel esikoha, Langerbaur teine

20.02

Petrõkina peab gala jaoks kaasama abilisi: proovin küsida Ilia Malininilt

20.02

Iluuisutamise olümpiavõitja: janunen alati rohkema järele

20.02

Niina Petrõkina kutsuti olümpia galaetendusele

videod

sport.err.ee uudised

11:14

TÄNA OTSE | Nesterov ja Churakov esitavad kodusel MM-il oma lühikava

10:44

Spurs elas end 76ersi peal välja

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:48

TÄNA OTSE | Esimestena tulevad juunioride MM-il jääle paarissõitjad

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

08:08

Mistra kindustas meistriliigas teist kohta

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

ETV spordisaade, 3. märts

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

03.03

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo