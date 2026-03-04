Spurs elas end 76ersi peal välja

Paar päeva tagasi New York Knicksi 25-punktilist paremust tunnistama pidanud Spurs domineeris 76ersi vastu esimesest minutist alates. Avapoolaeg võideti 25 punktiga ja kolmanda veerandi lõpuks oli vahe kasvanud 49 punktile. Spurs tabas kolmepunktiviskeid 40-protsendilise täpsusega (18/45) ning jäi lauavõitluses kindlalt peale 56-40.

Devin Vassell vedas võitjaid rünnakul 22 punktiga ning Stephon Castle sooritas kaksikduubli 15 punkti ja 10 korvisööduga. Victor Wembanyamal oli tavapärasest lühem tööpäev, kogudes 24 minutiga kümme punkti ja kaheksa lauapalli. 76ersi edukaim oli 21 punkti toonud Tyrese Maxey. Spurs on läänes 44 võidu ja 17 kaotusega teine, 76ers asub idas 33 võidu ja 28 kaotusega kuuendal positsioonil.

Läänes esikohta hoidev Oklahoma City Thunder (48-15) teenis kolmanda järjestikuse võidu, olles võõras saalis Chicago Bullsist (25-37) üle 116:108 (26:22, 29:32, 32:22, 29:32). Shai Gilgeous-Alexanderi puudumisel kerkis Thunderi resultatiivseimaks Jared McCain, kelle arvele jäi 20 punkti.

Idakonverentsi liider Detroit Pistons (45-15) pidi võõrsil tunnistama Donovan Mitchellita mänginud Cleveland Cavaliersi (39-24) 113:109 (25:27, 29:21, 35:32, 24:29) paremust. Jaylon Tyson viskas Cavaliersi kasuks 22 ja James harden 18 punkti.

Teised tulemused:

Sacramento Kings - Phoenix Suns 103:114

Los Angeles Lakers - New Orleans Pelicans 110:101

Minnesota Timberwolves - Memphis Grizzlies 117:110

Miami Heat - Brooklyn Nets 124:98

Toronto Raptors - New York Knicks 95:111

Charlotte Hornets - Dallas Mavericks 117:90

Orlando Magic - Washington Wizards 126:109