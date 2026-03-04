X!

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

Jalgpall
Kevor Palumets (vasakul).
Kevor Palumets (vasakul). Autor/allikas: FK Železiarne Podbrezová/Facebook
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislane Kevor Palumets ja tema leivaisa Podbrezova Železiarne alistasid Slovakkia karikavõistluste veerandfinaalis 4:1 Trnava Spartaki.

Palumets lõi 80. minutil Podbrezova kolmanda värava, kui virutas palli karistusala joone lähistelt alumisse nurka. Värav tähistas eestlase jaoks käesoleva hooaja viiendat, millest kaks on ta löönud karikavõistlustel, vahendab Soccernet.

Slovakkia karikavõistlustel on jätkuvalt võistlustules ka Markus Poomi, Dimitri Jepihhini ja Kristo Hussari koduklubi Trencin, kes peab oma veerandfinaalkohtumise 10. märtsil. 

Märten Kuuse koduklubi Katowice alistas Poola karikavõistluste veerandfinaalis Lodzi Widzewi. Normaalaeg lõppes seisuga 1:1 ning lisaaja teiseks vaatuseks sekkus väljakule ka kaht viimatist kohtumist varumeeste pingilt jälginud Eesti koondislane. Küll aga ei õnnestunud kummalgi meeskonnal väravat lüüa ning edasipääseja selgitati penaltiseerias, kust väljus võitjana Kuuse tööandja. 

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

03.03

Naiste jalgpallikoondis pidi Bosnia ja Hertsegoviina paremust tunnistama

03.03

Madridi Real kaotas Hispaanias teist korda järjest

02.03

Eesti neidude U-19 koondis jätkab EM-valikturniiri täiseduga

02.03

Yakovlev andis väravasöödu, aga Panioniose unistus kõrgliigast sai hoobi

02.03

Tõugjas aitas ka oma teises ametlikus mängus Halmstadi värava puhtana hoida

01.03

Eesti jalgpallinoored alistasid penaltiseerias Fääri saared

01.03

Naiste saalijalgpallimeister selgus penaltiseerias

01.03

Arsenali edukas seeria Chelsea vastu sai jätku

sport.err.ee uudised

11:14

TÄNA OTSE | Nesterov ja Churakov esitavad kodusel MM-il oma lühikava

10:44

Spurs elas end 76ersi peal välja

10:14

Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

09:48

TÄNA OTSE | Esimestena tulevad juunioride MM-il jääle paarissõitjad

09:04

Liverpool kaotas tabeli viimasele

08:33

Veesaar aitas North Carolinal võiduseeriat pikendada

08:08

Mistra kindustas meistriliigas teist kohta

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

ETV spordisaade, 3. märts

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

03.03

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

03.03

Adamson säras poolelijäänud Euroliiga noorteturniiril

03.03

Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

03.03

Võrkpallur Oliver Venno lõpetab koondisekarjääri

03.03

Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

loetumad

03.03

Eesti delegatsioon ei osale taliparalümpiamängude avatseremoonial

02.03

Rahvusvaheline paralümpiakomitee ei luba ukrainlastel oma vormi kanda

03.03

Gert Kullamäe oma märkusest: see ei ole kriitika korvpalliliidule ega meeskonnale

03.03

Eesti epeenaiskonna peatreeneriks saab Nikolai Novosjolov

02.03

Fourmaux: kahjuks ei ole mul maailmameistrist isa

03.03

Gedly Tugi alustas hooaega lubava viskega

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Jakob Kulbin jõudis juunioride MM-il sprindis esikümnesse

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Madridi Real kaotas Hispaanias teist korda järjest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo