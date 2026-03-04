Palumets lõi Slovakkias hooaja viienda värava

Palumets lõi 80. minutil Podbrezova kolmanda värava, kui virutas palli karistusala joone lähistelt alumisse nurka. Värav tähistas eestlase jaoks käesoleva hooaja viiendat, millest kaks on ta löönud karikavõistlustel, vahendab Soccernet.

Slovakkia karikavõistlustel on jätkuvalt võistlustules ka Markus Poomi, Dimitri Jepihhini ja Kristo Hussari koduklubi Trencin, kes peab oma veerandfinaalkohtumise 10. märtsil.

Märten Kuuse koduklubi Katowice alistas Poola karikavõistluste veerandfinaalis Lodzi Widzewi. Normaalaeg lõppes seisuga 1:1 ning lisaaja teiseks vaatuseks sekkus väljakule ka kaht viimatist kohtumist varumeeste pingilt jälginud Eesti koondislane. Küll aga ei õnnestunud kummalgi meeskonnal väravat lüüa ning edasipääseja selgitati penaltiseerias, kust väljus võitjana Kuuse tööandja.

