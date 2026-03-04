TÄNA OTSE | Esimestena tulevad juunioride MM-il jääle paarissõitjad

Täna kell 14.00 alustavad ETV2 ja ERR-i spordiportaal otseülekannet iluuisutamise juunioride MM-ilt Tallinnas. Tondiraba jäähallis tulevad esmalt jääle paarissõitjad, kes alustavad medalivõitlust lühikavaga. Võistlust kommenteerivad Anu Säärits ja Liina-Grete Lilender.

Lühikava alustab 18 paari, kes on jaotatud viite stardigruppi. Soosikuteks on hiinlased Guo Rui - Zhang Yiwen, kes võitsid detsembris juunioride GP-sarja finaaletapi. Nende isiklik rekord lühikavas on 64,85 punkti ja kahe kava kokkuvõttes 177,05 punkti.

Hiinlaste kõrval on medalinõudlejateks veel Kanada paar Ava Kemp - Yohnatan Elizarov (lühikava 63,94 p; kogusumma 179,43 p) ning USA paar Olivia Flores - Luke Wang (lühikava 62,33 p; kogusumma 166,89 p).

Neljapäeva õhtul toimuvasse vabakavasse jõuab 16 paari.