Liverpool kaotas tabeli viimasele

Pettunud Liverpooli mängijad.
Pettunud Liverpooli mängijad. Autor/allikas: SCANPIX/Action Images via Reuters
Inglismaa jalgpalli kõrgliigas pidi tiitlikaitsja Liverpool teisipäeval võõrsil tunnistama Wolverhampton Wanderersi 2:1 paremust.

Sündmustevaese avapoolaja järel suutis ohjad haarata Wolves, kes asus juhtima 78. minutil, mil kiirrünnaku lõpetas kauni löögiga Rodrigo Gomes. Liverpool andis oma vastulöögi neli minutit hiljem, kui Mohamed Salah sai Wolvesi mängija ebaõnnestunud söödule jala vahele ja saatis palli võõrustaja võrku.

Liverpool jätkas survestamist, aga neljandal üleminutil otsustas mängu saatuse Wolvesi brasiillasest poolkaitsja Andre, kes lõi palli Joe Gomeze rikošetist külaliste väravasse.

Üheksanda kaotuse saanud Liverpool hoiab tabelis 48 punktiga viiendat kohta, kuid võib kolmapäeval koha võrra langeda, kui nende lähim jälitaja Chelsea alistab Aston Villa. Wolves jätkab 16 punktiga viimasel positsioonil, kõrgliigasse püsimajäämiseks vajalik 17. koht on 11 punkti kaugusel.

Teised tulemused:

Bournemouth - Brentford 0:0
Everton - Burnley 2:0
Leeds - Sunderland 0:1

Toimetaja: Henrik Laever

