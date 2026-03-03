Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

Täiseduga turniiri alustanud naiskondade mängus haaras Eesti initsiatiivi juba avakolmandikul, minnes kolmandiku lõpuks 2:0 juhtima. Väravad viskasid Amalia Geller (söötjad Olesja Prants ja Christin Lauk-Gurtovoi) ja Aleksandra Stolyarova (Nora-Freija Ebber, Karina Demina), andes naiskonnale kindla eduseisu.

Teise kolmandiku kuuendal minutil kasvatas Eesti eduseisu veelgi, kui täpne oli Ebber (Emilia Koger), tuues tabloole 3:0.

Kuigi Bosnia ja Hertsegoviina ei andnud alla ning survestas aktiivselt, suutsid nad oma ainsa värava visata viis minutit enne mängu lõppu. Rohkemaks vastastel aga jõudu ei jätkunud ning Eesti kindlustas 3:1 võidu.

Pealevisete arvestuses jäid vastased peale 26:24, kuid see ei takistanud Eestil kohtumist enda kasuks pööramast.

Eesti parimaks mängijaks valiti Geller.

Huvitav kokkusattumus, et samal päeval mängisid MM-i valikmängu Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina jalgpallinaiskonnad ning selle kohtumise kaotas Eesti võõrsil sarnase tulemusega 1:3.

Teistes teisipäevastes mängudes alistas LAV Singapuri 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) ja Iisrael oli parem Filipiinidest 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Kolme mängupäeva järel juhib Eesti turniiri üheksa punktiga, teisel kohal on Iisrael kuue punktiga, kolmas on Bosnia ja Hertsegoviina samuti kuue punktiga, neljas on kolme punktiga Filipiinide naiskond, viies samuti kolme punktiga Lõuna-Aafrika ning kuues punktiarvet avamata Singapur.

Väravavahtide edetabelis tõusis Sofia Salamatina liidriks, ta on 73-st pealelöögist tõrjunud 71 ehk tõrjeprotsendiks on 97,26. Teisel kohal on Iisrali väravavaht Yael Fatiev (87/84, 96,55%).

Resultatiivsusedetabelis on Aleksandra Stolyarova 7 punktiga (5 väravat + 2 söötu) jätkuvalt kolmas. Tabeli tipus on 10 punktiga Lior Leshem (Iisrael, 9+1) ja Jasmin Cian Alcido (Filipiinid, 6+4).

Järgmise mängu peab Eesti naiskond kolmapäeval, 4. märtsil kell 19.30 Singapuriga. Juhul kui Eesti peaks kohtumise tabeli viimase vastu võitma kindlustatakse endale turniiril esikoht ja edasipääs tulevaks aastaks tugevamasse gruppi sõltumata viimase vooru tulemustest. Eesti senised kohtumised Singapuriga on olnud aga tasavägised ja mõlemad on lõppenud Eesti minimaalse 2:1 võiduga.

Päeva esimestes kohtumistes on vastamisi Filipiinid - LAV (12.30) ning Bosnia ja Hertsegoviina - Iisrael (16.00).

Neljapäev, 5. märts on turniiril puhkepäev. Võistlus lõpeb reedel, kui Eesti vastaseks on Filipiinide naiskond.