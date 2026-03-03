X!

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

Jäähoki
Eesti naiste jäähokikoondis
Eesti naiste jäähokikoondis Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Jäähoki

Eesti naiste jäähokikoondis alistas Kohtla-Järvel peetava kolmanda divisjoni B-grupi MM-turniiri kolmandas kohtumises Bosnia ja Hertsegoviina tulemusega 3:1 (2:0, 1:0, 0:1).

Täiseduga turniiri alustanud naiskondade mängus haaras Eesti initsiatiivi juba avakolmandikul, minnes kolmandiku lõpuks 2:0 juhtima. Väravad viskasid Amalia Geller (söötjad Olesja Prants ja Christin Lauk-Gurtovoi) ja Aleksandra Stolyarova (Nora-Freija Ebber, Karina Demina), andes naiskonnale kindla eduseisu.

Teise kolmandiku kuuendal minutil kasvatas Eesti eduseisu veelgi, kui täpne oli Ebber (Emilia Koger), tuues tabloole 3:0.

Kuigi Bosnia ja Hertsegoviina ei andnud alla ning survestas aktiivselt, suutsid nad oma ainsa värava visata viis minutit enne mängu lõppu. Rohkemaks vastastel aga jõudu ei jätkunud ning Eesti kindlustas 3:1 võidu.

Pealevisete arvestuses jäid vastased peale 26:24, kuid see ei takistanud Eestil kohtumist enda kasuks pööramast.

Eesti parimaks mängijaks valiti Geller.

Huvitav kokkusattumus, et samal päeval mängisid MM-i valikmängu Eesti ning Bosnia ja Hertsegoviina jalgpallinaiskonnad ning selle kohtumise kaotas Eesti võõrsil sarnase tulemusega 1:3.

Teistes teisipäevastes mängudes alistas LAV Singapuri 5:1 (0:0, 1:0, 4:1) ja Iisrael oli parem Filipiinidest 3:1 (0:1, 1:0, 2:0).

Kolme mängupäeva järel juhib Eesti turniiri üheksa punktiga, teisel kohal on Iisrael kuue punktiga, kolmas on Bosnia ja Hertsegoviina samuti kuue punktiga, neljas on kolme punktiga Filipiinide naiskond, viies samuti kolme punktiga Lõuna-Aafrika ning kuues punktiarvet avamata Singapur.

Väravavahtide edetabelis tõusis Sofia Salamatina liidriks, ta on 73-st pealelöögist tõrjunud 71 ehk tõrjeprotsendiks on 97,26. Teisel kohal on Iisrali väravavaht Yael Fatiev (87/84, 96,55%).

Resultatiivsusedetabelis on Aleksandra Stolyarova 7 punktiga (5 väravat + 2 söötu) jätkuvalt kolmas. Tabeli tipus on 10 punktiga Lior Leshem (Iisrael, 9+1) ja Jasmin Cian Alcido (Filipiinid, 6+4).

Järgmise mängu peab Eesti naiskond kolmapäeval, 4. märtsil kell 19.30 Singapuriga. Juhul kui Eesti peaks kohtumise tabeli viimase vastu võitma kindlustatakse endale turniiril esikoht ja edasipääs tulevaks aastaks tugevamasse gruppi sõltumata viimase vooru tulemustest. Eesti senised kohtumised Singapuriga on olnud aga tasavägised ja mõlemad on lõppenud Eesti minimaalse 2:1 võiduga.

Päeva esimestes kohtumistes on vastamisi Filipiinid - LAV (12.30) ning Bosnia ja Hertsegoviina - Iisrael (16.00).

Neljapäev, 5. märts on turniiril puhkepäev. Võistlus lõpeb reedel, kui Eesti vastaseks on Filipiinide naiskond.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jäähokiuudised

03.03

Naiste jäähokikoondis tõusis kodusel MM-turniiril ainuliidriks

03.03

Kohtumine Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina on hokiturniiri varjatud finaal

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

28.02

Galerii | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

28.02

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

27.02

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

26.02

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

25.02

Panter sai Riia tippklubilt selgelt lüüa: me ei suutnud mänguks valmis olla

25.02

MM-turniiriks valmistuv naiste hokikoondis kogunes treeninglaagrisse

25.02

USA meeste hokikoondise puurilukk saab presidendilt vabadusmedali

23.02

Galeriid | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

03.03

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

03.03

ETV spordisaade, 3. märts

03.03

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

03.03

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

03.03

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

03.03

Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

03.03

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

03.03

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

03.03

Adamson säras poolelijäänud Euroliiga noorteturniiril

03.03

Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo