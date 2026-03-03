Eesti naiste jäähokikoondis teenis kodusel MM-turniiril kolmanda võidu

Eesti haaras initsiatiivi juba avakolmandikul, minnes esimese kolmandiku lõpuks 2:0 juhtima. Väravad viskasid Amalia Geller ja Aleksandra Stolyarova, andes naiskonnale kindla eduseisu.

Teise kolmandiku kuuendal minutil kasvatas Eesti eduseisu veelgi, kui täpne oli Noora-Freija Ebber, tuues tabloole 3:0. Kuigi Bosnia ja Hertsegoviina ei andnud alla ning survestas aktiivselt, suutsid nad oma ainsa värava visata viis minutit enne mängu lõppu. Rohkemaks vastastel aga jõudu ei jätkunud ning Eesti kindlustas 3:1 võidu.

Pealevisete arvestuses jäid vastased peale 26:24, kuid see ei takistanud Eestil kohtumist enda kasuks pööramast.

Eesti parimaks mängijaks valiti Geller.

Kolme mängupäeva järel juhib Eesti turniiri üheksa punktiga, teisel kohal on Iisrael kuue punktiga, kolmas on Bosnia ja Hertsegoviina samuti kuue punktiga, neljas on kolme punktiga Filipiinide naiskond, viies samuti kolme punktiga Lõuna-Aafrika ning kuues punktiarvet avamata Singapur.

Järgmise mängu peab Eesti naiskond neljapäeval, 4. märtsil kell 19.30 Singapuriga.