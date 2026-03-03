X!

Eesti naiste jäähokikoondis teenis kodusel MM-turniiril kolmanda võidu

Jäähoki
Eesti naiste jäähokikoondis
Eesti naiste jäähokikoondis Autor/allikas: Julia Sevastjanova
Jäähoki

Eesti naiste jäähokikoondis alistas Kohtla-Järvel peetava kolmanda divisjoni B-grupi MM-turniiri kolmandas kohtumises Bosnia ja Hertsegoviina tulemusega 3:1.

Eesti haaras initsiatiivi juba avakolmandikul, minnes esimese kolmandiku lõpuks 2:0 juhtima. Väravad viskasid Amalia Geller ja Aleksandra Stolyarova, andes naiskonnale kindla eduseisu.

Teise kolmandiku kuuendal minutil kasvatas Eesti eduseisu veelgi, kui täpne oli Noora-Freija Ebber, tuues tabloole 3:0. Kuigi Bosnia ja Hertsegoviina ei andnud alla ning survestas aktiivselt, suutsid nad oma ainsa värava visata viis minutit enne mängu lõppu. Rohkemaks vastastel aga jõudu ei jätkunud ning Eesti kindlustas 3:1 võidu.

Pealevisete arvestuses jäid vastased peale 26:24, kuid see ei takistanud Eestil kohtumist enda kasuks pööramast.

Eesti parimaks mängijaks valiti Geller.

Kolme mängupäeva järel juhib Eesti turniiri üheksa punktiga, teisel kohal on Iisrael kuue punktiga, kolmas on Bosnia ja Hertsegoviina samuti kuue punktiga, neljas on kolme punktiga Filipiinide naiskond, viies samuti kolme punktiga Lõuna-Aafrika ning kuues punktiarvet avamata Singapur.

Järgmise mängu peab Eesti naiskond neljapäeval, 4. märtsil kell 19.30 Singapuriga.

Toimetaja: Maarja Värv

jäähokiuudised

23:08

Eesti naiste jäähokikoondis teenis kodusel MM-turniiril kolmanda võidu

06:52

Kohtumine Eesti - Bosnia ja Hertsegoviina on hokiturniiri varjatud finaal

01.03

Galerii | Eesti hokinaiskond jätkas kodusel MM-turniiril võidukalt

28.02

Galerii | Eesti jäähokinaiskond alustas kodust MM-turniiri kindla võiduga

28.02

USA sangari üle mänginud Kreider tõi Ducksile lisaajal võidu

27.02

Valge Maja pani hokikoondislase suhu tehisaruga oma sõnad

27.02

Galerii | MM-iks valmistuv Eesti hokinaiskond sai kontrollkohtumises võidu

26.02

Quenneville jõudis teise treenerina NHL-is 1000. võiduni

26.02

Presidendi nali rikkus USA hoki peomeeleolu

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

26.02

Olümpial viga saanud Crosby paus kestab vähemalt kuu aega

25.02

Panter sai Riia tippklubilt selgelt lüüa: me ei suutnud mänguks valmis olla

25.02

MM-turniiriks valmistuv naiste hokikoondis kogunes treeninglaagrisse

25.02

USA meeste hokikoondise puurilukk saab presidendilt vabadusmedali

23.02

Galeriid | Hokivoor tõi saali üle tuhande pealtvaataja

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

23:40

Koduseks MM-iks valmistuv Goidina: ema aitab mind kogu aeg

22:46

ETV spordisaade, 3. märts

22:27

Keila KK alistanud Kalev/Cramo tõusis Eesti-Läti liigas kolmandaks

22:00

Novosjolov: minu jaoks on ülioluline naiskonna kliima

21:25

Pärnu sai tasavägises heitluses Võrust jagu, Tartu peab pronksimänguga leppima

20:50

Glinka andis Prantsusmaal loobumisvõidu

20:34

Kaljuvere koduse MM-i eel: mulle meeldib suure publiku ees esineda Uuendatud

20:31

Eesti jäätantsijad loodavad kodusel MM-il pääsu vabatantsule Uuendatud

20:20

Adamson säras poolelijäänud Euroliiga noorteturniiril

19:52

Haanja maraton toimub soojakraadide kiuste

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo