Adamson säras poolelijäänud Euroliiga noorteturniiril

Turniiri esimeses, reedel peetud mängus alistas Žalgiris 89:84 Valencia eakaaslased. Adamson viibis platsil 28 minutit ning viskas võitjate parimana 16 punkti (kahesed 6/10, kolmesed 0/2, vabavisked 4/5). Lisaks kogunes ääremängija kontosse veel viis lauapalli, neli korvisöötu, kolm pallikaotust ja neli viga, vahendab basket.ee.

Laupäeval oldi 95:69 üle Londoni Lionsist. Adamson veetis platsil 21 minutit ning tõi selle ajaga Žalgirise ühe parimana 19 punkti (kahesed 4/7, kolmesed 1/4, vabavisked 8/10). Lisaks võttis ta kolm lauapalli, jagas kolm resultatiivset söötu, tegi kaks vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja neli viga.

Samal päeval algas aga sõda, kui USA ja Iisrael ründasid Iraani ning viimane vastas raketilöökidega ümbruskaudsete riikide pihta. Kuna Iraan korraldas raketirünnaku ka Araabia Ühendemiraatidele, otsustati turniir turvalisuse eesmärgil pooleli jätta.