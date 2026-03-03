Churakov ja Nesterov naudivad iluuisutamise juures muusikat

Meeste üksiksõidus on üles antud 43 osalejat. Lühikava sõidetakse kolmapäeval, 4. märtsil ja vabakava kaks päeva hiljem. Sinna pääsevad lühikava 24 paremat.

16-aastane Churakov võitis mullu Euroopa noorte olümpiafestivalil hõbemedali. Ta usub, et sellest kogemusest on kodusel tiitlivõistlusel abi. "Aitab küll! Ma ei tea, kuidas, aga kindlasti aitab," lausus ta ERR-ile.

Iluisutamise juurde jõudis ta kümne aasta eest õe eeskujul, kes nüüd ise on spordiala vahetanud. "Hakkasin tegelema 2016. aastal. Esialgselt tegeles iluuisutamisega mu õde. Ma olin lihtsalt kõrval, uisutasin ise," lausus ta.

"Mulle väga meeldis, kui ta seda tegi ja ma tahtsin seda ka teha. Pärast hakkasin tegelema ja õde läks judosse," naeris Churakov.

Mis iluuisutamise juures võlub? "Mulle meeldib, et kõike seda võib muusikaga teha. Mitte ainult elemendid. Karakterit kõigile näidata."

Koduse võistluse eel tal väga konkreetseid ootusi pole. "Ma lihtsalt tahan kõike seda, mis on planeeritud ja siis vaatame, kuidas tuleb."

14-aastane Nesterov alustas uisutamisega tegelikult veel enne Churakovi. "Alustasin iluuisutamisega 2015. aastal. Minu vend tegeles iluuisutamisega ja mina alustasin ka. Ema viis mind spordiala juurde. Mulle meeldib seda teha!" lausus ta.

"Kõige rohkem mulle meeldib, kui hüpped lähevad väga hästi. Mulle meeldib oma kaskaadi teha, kui see läheb hästi."

Nesterovil on ka muusikakooli taust. Ta on õppinud seitse aastat klahvpille. "Minu muusika aitab mul paremini uisutada. Mulle meeldib väga mu vabakava muusika," lausus ta.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali ülekanne algab iluuisutamise juunioride MM-ilt kolmapäeval, 4. märtsil kell 17.30. Kell 20.30 jätkub ülekanne ETV+ ja ERR-i spordiportaali eetris.