Poomi ja Northern Arizona eelviimane mäng ei läinud hästi

Northern Arizona jäi kodus alla Montana State'ile 65:76 (25:36). Poomile jagus sedapuhku mänguaega kaheksa minuti jagu. Ta viskas kaks punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/2) ja kaotas kaks korda palli.

Northern Arizona on saanud Big Sky konverentsis neli võitu ja 14 kaotust. Hooaja lõpetab pühapäeval, 8. märtsile planeeritud võõrsilmäng Idaho State'iga, kel kirjas viis võitu ja 13 kaotust. Tegemist on konverentsi kahe tagumise ülikooliga.

Poom on sel hooajal osalenud 31 mängus ja viibinud platsil keskmiselt pea 20 minutit. Selle ajaga on ta visanud 9,0 punkti, võtnud 3,5 lauapalli ja jaganud 1,3 resultatiivset söötu mängu kohta.