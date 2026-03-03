Tiitlivõistluste medalitega noored vehklejad saavad preemiat

17-aastane Trynova võitis veebruari lõpus Gruusias Tbilisis vehklemise juunioride Euroopa meistrivõistlustel neidude epees pronksmedali. Trynovat premeeritakse 1000 euroga, tema treenerit Helen Nelis-Naukast 500 euroga.

Lisaks otsustas EOK premeerida 2026. aasta juunioride Euroopa meistrivõistlustel Tbilisis naiste epee võistkonnavõistluses pronksmedali saavutanud Eesti koondist. 500-eurose preemia pälvivad Julia Trynova, Dinara Anis, Eliisa Kikerpill ja Aleksandra Nikolajeva.

Võistkonna treeneritest premeeritakse Jüri Salmi 500 euroga, Helen Nelis-Naukast 250 euroga ning Natalja Kotovat 250 euroga.

Vehklemise Eesti juunioride epeenaiskond Autor/allikas: Eesti Olümpiakomitee

EOK asepresident, olümpiavõitja Gerd Kanter kiitis noori vehklejaid. "Meie vehklejate medalisaak rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt kasvab järjepidevalt ning see näitab meie treenerite süsteemset ja head tööd. Julia saavutus ning naiskonna pronksmedal kinnitavad, et Eesti vehklemise järelkasv on tugev. Palju õnne!" sõnas Kanter.

Rahvusvaheliste tiitlivõistluste medalipreemiad määratakse vastavalt EOK täitevkomitee kinnitatud korrale. Selle kohaselt on olümpiaaladel juunioride Euroopa meistrivõistlustel individuaalse pronksmedali preemia suuruseks 1000 eurot ning võistkondliku pronksmedali korral 500 eurot sportlase kohta.

Võistkonna puhul määratakse kahekordne sportlase preemiamäär (2000 eurot), mis jagatakse võrdselt võistkonna liikmete vahel. Medalivõitjate treenerite preemia on pool sportlasele makstavast summast.

Väljamaksmisele kuuluvad preemiarahad eraldab EOK taotlusel kultuuriministeerium.