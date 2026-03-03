X!

Madridi Real kaotas Hispaanias teist korda järjest

Jalgpall
Antonio Rüdiger ja Gonzalo Garcia (Madridi Real)
Antonio Rüdiger ja Gonzalo Garcia (Madridi Real) Autor/allikas: SCANPIX / ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Madridi Real kaotas Hispaania jalgpalli kõrgliiga 26. voorus kodus Getafele 0:1 ja sai tabelisse teise nulli järjest.

Kohtumise ainsa värava lõi 39. minutil külaliste Martin Satriano. Mänguline ülekaal oli kindlalt Reali poolel, sest palli hoiti 77 protsenti ajast ja meeskonnal oli mitmeid häid momente, mida ei suudetud ära kasutada.

Matš lõppes üpris tuliselt, sest üleminutitel sai kõigepealt ebasportliku käitumise eest otse punase kaardi Reali 18-aastane ründetalent Franco Mastantuono ja hiljem teenis aja venitamise eest teise kollase ka külaliste ründaja Adrian Liso.

Viimati suutis Getafe teenida Santiago Bernabeu staadionil kolm punkti 2008. aastal. Real tundis kindlasti puudust ka ründetähest Kylian Mbappest, kes viibib hetkel Pariisis vigastuse ravil.

Reali jaoks oli kaotus juba teine järjest - eelmises voorus jäädi võõrsil alla Osasunale 1:2 ja nii on põlisrivaal Barcelona liikunud liigatabelis nelja punkti kaugusele. Barcelona sai paar päeva varem kodus jagu Villarrealist 4:1.

Kui Barcelonal on hetkel koos 64 ja Realil 60 punkti, siis ülejäänud meeskonnad jäävad juba pisut kaugemale - nii Madridi Atletico kui ka Villarreal on kogunud 26 vooruga 51 silma.

Toimetaja: Siim Boikov

