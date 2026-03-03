Antetokounmpo naasis, aga Milwaukee kaotas kindlalt

23. jaanuaril säärelihast venitanud kahekordne liiga kõige väärtuslikum korvpallur panustas 25 minuti jooksul 19 punkti ja 11 lauapalliga. Sel hooajal on Milwaukee koos temaga võitnud 15 ja kaotanud 16 kohtumist, ilma kreeklaseta võitnud 11 ja kaotanud 18 korda.

Bostonil jäi haiguse tõttu kõrvale viiekordne tähtede mängu osaline Jaylen Brown, kuid võit tuli siiski küllalt kindlalt. 25 punkti ja üheksa tulemusliku sööduga tõusis meeskonna resultatiivseimaks Payton Pritchard.

Jamal Murray kogus 45 punkti ja panustas kaheksa resultatiivse sööduga ning aitas Denver Nuggetsi võõrsil 128:125 (33:34, 33:33, 34:26, 28:32) võiduni Utah Jazzi üle.

Seni Cleveland Cavaliersi esidanud Darius Garland debüteeris Los Angeles Clippersi särgis ja meeskond alistas võõrsil Golden State Warriorsi 114:101 (19:31, 23:25, 35:23, 37:22). Meeskonna parim oli 23 punktiga Kawhi Leonard, Garlandi arvele jäi tosin silma.

Neljandas esmaspäeval peetud mängus alistas Houston Rockets võõrsil Washington Wizardsi 123:118 (26:30, 34:21, 34:29, 29:38). Alperen Sengün tõi võitjatele 32 punkti ja 13 lauapalli.