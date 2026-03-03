X!

TÄNA OTSE | "Võimla" võtab ette Eesti korvpallikoondise mängud

Täna kell 10.05 algab Vikerraadios ja ERR-i spordiportaalis arutelusaade "Võimla", kus seekord kogunevad Johannes Vedru, Ivar Lepik ja Juhan Kilumets.

Eesti korvpallikoondis võitis Rootsit võõrsil, aga sai kodus samalt vastaselt valusa kaotuse. Taas ei suutnud Eesti kodupubliku ees head mängu teha. Miks?

Kreete Verlin säras kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel. Milline koondis sõidab maailmameistrivõistlustele?

Kodune võrkpallihooaeg läheneb kulminatsioonile, superkarikamäng lükkas käima jalgpalliaasta.

Kuigi olümpiamängude lõputseremoonia oli rohkem kui nädala eest, ei taha kired nii kiiresti vaibuda. Eestil on tänu Henry Sildarule olümpiahõbe, aga tunded on kohati segased.

Juttu tuleb ka jääpurjetamise tõusust ja langusest.

